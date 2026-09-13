¡Siete goles, siete victorias! América femenil aplasta a Tigres y mantiene paso perfecto

Tigres se unió a las víctimas de Ángel Villacampa y compañía, cayendo 5-2 frente al América durante la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga BBVA Femenil y viendo desde primera fila el séptimo triunfo consecutivo de las Águilas en el semestre, manteniendo su paso perfecto ante los 20,295 aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Banorte.

Horas después de haber recibido un Clásico Joven de Liga MX que contó con 7 anotaciones, los tantos siguieron cayendo por racimos en el Estadio Banorte, con un duelo entre Águilas y Amazonas que representa uno de los platillos más esperados en el futbol femenil mexicano.

América 1-0 Tigres

Sin defraudar a los 20,295 espectadores que se dieron cita en el sur de la capital del país, Irene Guerrero cobró un tiro de esquina desde la punta de la derecha, sirviendo para una Jana Gutiérrez que armó la pierna derecha para calibrar la redonda y ponerla en la horquilla de Itzel González, aplicando la ley del ex y poniendo en ventaja a las líderes en el minuto 5.

América 2-0 Tigres

La media distancia se convertiría en el mejor aliado del conjunto azulcrema, por lo que Xcaret Pineda se animó desde los linderos del área para un zapatazo de zurda que nuevamente cimbró las redes regiomontanas (34’), saboreando una séptima victoria al hilo que aún se encontraba lejos de concretarse.

América 3-0 Tigres

La tarde en el Coloso de Santa Úrsula no podría seguir sin la presencia de quien fue nominada al Balón de Oro a inicios de semana, por lo que Scarlett Camberos aprovechó un balón al espacio para definir cruzado y concretar una goleada parcial (37’) que aún tenía tela por cortar.

América 3-1 Tigres

La respuesta por parte de las amazonas llegaría desde el inicio del segundo tiempo, por lo que Thembi Kgatlana ganó por velocidad a la zaga de Coapa, haciendo inútil la estirada de Celeste Espino y metiendo nervio en las capitalinas (49’).

América 3-2 Tigres

El vendaval regiomontano se mantenía en la capital del país en busca de una reacción a la altura del equipo más ganador en la historia de la Liga BBVA Femenil, por lo que Thembi Kgatlana firmó su doblete al mandar al fondo de las redes un balón que no logró ser cortado por las locales (51’).

América 4-2 Tigres

El nervio duró apenas 5 minutos (56’), hasta que la actual máxima goleadora del Apertura 2026 -Geyse Ferreira- controló de pierna derecha y definió con potencia ante la presión rival para reventar el arco de la Sultana del Norte y firmar un nuevo tanto que les aseguraba tres puntos más.

América 5-2 Tigres

Finalmente, tras el debut de Deyna Castellanos, Tigres sufrió los espacios que dejó en la zona baja y Nancy Antonio puso cifras definitivas (69’ )con una definición a segundo poste que simple y sencillamente hizo vibrar la garganta de las de Coapa, propinándole la derrota más escandalosa a las Amazonas desde la creación de la Liga.

Con la victoria, América mantiene su paso perfecto en el Apertura 2026 de la Liga MX, presumiendo a Santos, Cruz Azul, Puebla, Necaxa, Xolos, Pumas y Tigres como sus víctimas, poniendo al Atlas en la mira de cara a una Jornada 8 que se disputará entre el viernes 18 y lunes 21 de septiembre; Tigres intentará sacarse la espina ante Toluca.

BFG