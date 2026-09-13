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Chivas 1-0 Pumas EN VIVO: Jornada 8, Apertura 2026 - Liga MX

Chivas y Pumas se enfrentan en el Estadio Akron; de ganar, el Rebaño será líder del Apertura 2026, mientras que los universitarios entrarían a Liguilla

Por: Bernardo Ferreira

Chivas y Pumas se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX.
Chivas y Pumas se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX.Especial
Chivas, Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
CHIVAS
10
PUMAS
Escudo de Pumas UNAM.
PRIMER TIEMPO
25'Santiago Sandoval cae en el área

Y tanto jugadores como aficionados exigen penal; Maximiliano Quintero le exige continuar

24'Esteban Solari no para de dar indicaciones

El Director Técnico de Pumas exige total concentración a sus jugadores en el meridiano de la primera mitad

20'Pumas gana terreno

Tras la presión inicial por parte de los dirigidos por Gabriel Milito

17'¡¡¡Ceeeeerca Chivas del 2-0!!!

Remate de Ricardo Marín que pega en la red que se encuentra detrás del travesaño de Keylor Navas

13'Chivas por las bandas

La escuadra Rojiblanca recarga sus embates por la banda de la izquierda

10'El Rebaño mantiene el esférico

Ante unos universitarios bien parados que intentarán una descolgada para generar peligro

7'El Rebaño baja las revoluciones

Ante un frenético inicio que les benefició para ponerse por delante en el marcador

5'GOOOOO...... anulado a Pumas

Juninho canta el gol y Maximiliano Quintero invalida el tanto universitario

3'GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHIVAAAAAAAAAAAAS

Santiago Sandoval gana por el techo de la cancha y vence a Keylor Navas con gol de vestidor

1'Chivas toma el protagonismo

Y va sobre el arco de Keylor Navas desde los primeros instantes

0'¡¡¡COOOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

Rueda el balón en la cancha del mundialista, Estadio Akron

-Se lleva a cabo el protocolo

Ante un mosaico impresionante y el Himno Nacional de México

-Ya calientan los jugadores

Los protagonistas se encuentran en el terreno de juego para realizar los ejercicios precompetitivos

-Así sale Pumas esta noche:

Titulares: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, Víctor Arteaga, Pedro Vite, Luciano Herrera, Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho

Suplentes: Pablo Lara, Jesús Rivas, Antonio Leone, Ángel Azuaje, Julio Domínguez, Adalberto Carrasquilla, Israel Luna, Santiago Trigos, Alan Medina y Santiago López

Director Técnico: Esteban Solari

-Chivas buscará el triunfo con:

Titulares: Tala Rangel, Hugo Camberos, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Suplentes: Oscar Whalley, Bryan González, Luis Rey, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Richard Ledezma, Jonathan Pérez y Jesús Hernández.

Director Técnico: Gabriel Milito

-Maximiliano Quintero Hernández

Es el árbitro encargado de impartir justicia esta noche en el Estadio Akron

-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Chivas y Pumas protagonizan un duelo más desde la Perla Tapatía

Chivas y Pumas se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX.
Chivas y Pumas se enfrentan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX.Especial

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