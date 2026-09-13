Chivas 1-0 Pumas EN VIVO: Jornada 8, Apertura 2026 - Liga MX
Chivas y Pumas se enfrentan en el Estadio Akron; de ganar, el Rebaño será líder del Apertura 2026, mientras que los universitarios entrarían a Liguilla
Y tanto jugadores como aficionados exigen penal; Maximiliano Quintero le exige continuar
El Director Técnico de Pumas exige total concentración a sus jugadores en el meridiano de la primera mitad
Tras la presión inicial por parte de los dirigidos por Gabriel Milito
Remate de Ricardo Marín que pega en la red que se encuentra detrás del travesaño de Keylor Navas
La escuadra Rojiblanca recarga sus embates por la banda de la izquierda
Ante unos universitarios bien parados que intentarán una descolgada para generar peligro
Ante un frenético inicio que les benefició para ponerse por delante en el marcador
Juninho canta el gol y Maximiliano Quintero invalida el tanto universitario
Santiago Sandoval gana por el techo de la cancha y vence a Keylor Navas con gol de vestidor
Y va sobre el arco de Keylor Navas desde los primeros instantes
Rueda el balón en la cancha del mundialista, Estadio Akron
Ante un mosaico impresionante y el Himno Nacional de México
Los protagonistas se encuentran en el terreno de juego para realizar los ejercicios precompetitivos
Titulares: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, Víctor Arteaga, Pedro Vite, Luciano Herrera, Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho
Suplentes: Pablo Lara, Jesús Rivas, Antonio Leone, Ángel Azuaje, Julio Domínguez, Adalberto Carrasquilla, Israel Luna, Santiago Trigos, Alan Medina y Santiago López
Director Técnico: Esteban Solari
Titulares: Tala Rangel, Hugo Camberos, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.
Suplentes: Oscar Whalley, Bryan González, Luis Rey, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Richard Ledezma, Jonathan Pérez y Jesús Hernández.
Director Técnico: Gabriel Milito
Es el árbitro encargado de impartir justicia esta noche en el Estadio Akron
Chivas y Pumas protagonizan un duelo más desde la Perla Tapatía