Ferran Torres salva al PSG con gol de vestidor

Gracias a un solitario gol del delantero español Ferran Torres, el PSG se llevó los tres puntos en su visita al Brest (1-0), este domingo en la cuarta jornada, y logró la primera victoria de la temporada en la Ligue 1.

Torres, titular en ataque junto a Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia, anotó en el minuto 5 con un derechazo raso que se coló pegado al palo, después de recibir un pase de taco del vigente Balón de Oro.

El autor del gol que dio a España el título mundial en julio contra Argentina, 26 años, no ha podido comenzar mejor su etapa en el PSG, al que llegó procedente del Barcelona a finales de agosto: suma ya tres goles en la Ligue 1 y marcó un triplete en el estreno de la Champions el pasado miércoles frente al Slovan Bratislava.

Con esta victoria, el PSG suma 5 puntos (8º) y está a 5 puntos de los líderes, Lille, Mónaco y Rennes, que están igualados a 10 unidades.

El Lille ganó este domingo 2-0 al Troyes, mientras que el Mónaco empató 1-1 el sábado en Estrasburgo y el Rennes se impuso el viernes 1-0 al Marsella.

Al finalizar el encuentro, el técnico español mostró su molestia por el rendimiento y los "errores claros" de su equipo:

Es increíble que hayamos ganado este partido cuando ha sido el peor de los cuatro que hemos jugado".

BFG