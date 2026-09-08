¡Primera mexicana! Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro Femenil

Si el América hizo historia, Scarlett Camberos no se quedó atrás, al ser la primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenil 2026. Hace unos años, la delantera de las Águilas sufrió acoso digital y tuvo que dejar el país; después volvió a México para ganar títulos y vaya que lo hizo.

La delantera de la Selección Mexicana sufrió acoso digital en marzo de 2023, suplantación de identidad y hackeo de sus cuentas personales. Tanto ella como el América hicieron denuncias formales. Al agresor se le condenó con un arresto cautelar de 36 horas.

Scarlett Camberos dejó el país al sufrir acoso digital, volvió y ganó títulos con el América Mexsport

Ante el panorama, Scarlett Camberos rescindió su contrato para fichar por el Angel City FC de la NWSL de Estados Unidos.

“Fue una decisión muy difícil dejar México y al América, que es el equipo que amo, pero mi seguridad y mi tranquilidad mental tenían que ser la prioridad”, declaró en 'Los Angeles Times'.

En julio de 2024, el América anunció el regreso de la delantera, quien de inmediato prometió títulos.

Scarlett Camberos ganó el Premio a la Mejor Jugadora en la Copa de Campeones Concacaf W Mexsport

“Estoy muy feliz de regresar a mi casa, al club del que siempre he sido aficionada. Vengo a buscar títulos y a disfrutar nuevamente del fútbol en mi país”, señaló la futbolista en su presentación.

Scarlett Camberos cumplió su palabra. Fue parte del plantel que consiguió el Campeonato del Torneo Clausura 2026, el tercer título de Primera División de su historia. Además, cosechó la Copa de Campeones Concacaf W y el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil. Es pieza inamovible en la Selección Mexicana.

En la Copa de Campeones Concacaf W ganó el Premio a la Mejor Jugadora. En las semifinales contra el Gotham FC, la delantera del América consiguió un triplete y, posteriormente, anotó el gol de la victoria en la final frente al Washington Spirit. Finalizó el torneo con seis goles.

TODAS LAS JUGADORAS NOMINADAS AL BALÓN DE ORO 2026: