La Liga BBVA Femenil pone el ejemplo durante Pumas Vs América: Ambiente y cobijo

La noche del viernes 4 de septiembre quedará en el recuerdo de la capital mexicana, día en el que Pumas y América femenil disputaron un partido de la Jornada 6 en donde las playeras de ambos conjuntos lucieron en una tribuna del Estadio Olímpico Universitario completamente dividido.

Con paso perfecto y un momento avasallador, América se metía a la cancha del recinto que recibió los Juegos Olímpicos en 1968 con una afición entregada e ilusionada por golear a los locales, mientras que los universitarios se mostraron fieles portando la playera de quienes buscan proclamarse como campeonas por primera vez en la Liga BBVA Femenil.

Pumas y América se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga BBVA Femenil. Bernardo Ferreira

A diferencia de lo que ocurre habitualmente en otros compromisos cuando juega Pumas femenil, la zona baja del recinto recibía a miles de aficionados, obligando que entre Goyas y Vamos América la seguridad se volteara a ver, solicitara indicaciones por el radio que lucían en su hombro y habilitaran nuevas zonas, mimas que rápidamente se llenaban ante una afición que respondía ante las entradas que fueron vendidas en $50, sin importar la localidad.

La noche al sur de la capital del país se convirtió en un idilio entre aficionados, dejando fuera los colores y disfrutando de un espectáculo que hizo estallar la garganta de ambas aficiones, generando que lo pagado valiera completamente la pena después de una jornada laboral o un día en la escuela.

El futbol femenil puso el ejemplo en la capital del país durante esta edición del Pumas Vs América, priorizando los precios accesibles en uno de los compromisos más atractivos, brindando un horario que beneficia a todas las edades y un ambiente envidiable, dándole voz a todos aquellos que asisten a los estadios con el objetivo de ver ‘solamente futbol’.

BFG