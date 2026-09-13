Pato Salas debuta en Portugal y provoca autogol ante Sporting de Lisboa

Patricio “Pato” Salas hizo su debut oficial en la Liga de Portugal con el Famalicão y tuvo una participación destacada en el empate 1-1 ante el Sporting de Lisboa.

El delantero mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 82, con el dorsal 33, cuando su equipo se encontraba abajo en el marcador tras el gol de Luis Suárez. Aunque tuvo pocos minutos para buscar el empate, Salas terminó siendo protagonista en la jugada que permitió al Famalicão rescatar un punto.

Pato Salas fue clave en el empate del Famalicão

En el tiempo agregado, el mexicano apareció dentro del área para intentar ganar la posición. Su presencia provocó que Gonçalo Inácio tuviera que intervenir en la cobertura y el defensor del Sporting terminó enviando el balón a su propia portería al minuto 90+1.

El autogol permitió al Famalicão igualar el encuentro y sumar un punto ante uno de los equipos más importantes del futbol portugués.

Con el empate, el Famalicão llegó a cuatro puntos después de seis jornadas y se colocó momentáneamente en el lugar número 12 de la clasificación general.

El nuevo reto de Pato Salas en Europa

El debut en Portugal representa un nuevo capítulo en la carrera de Salas, quien llegó al futbol europeo después de disputar 30 partidos con el primer equipo del América, con un registro de tres goles y tres asistencias.

Ahora, el delantero mexicano buscará ganarse un lugar en el Famalicão y competir por minutos dentro de una plantilla con diferentes opciones ofensivas.

Su estreno ante el Sporting dejó una primera señal positiva: aunque ingresó en los últimos minutos, Salas tuvo incidencia en la jugada que terminó cambiando el resultado y permitió a su equipo sumar ante uno de los favoritos de la Liga de Portugal.