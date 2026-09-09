Deyna Castellanos llega a Tigres: “Si te llama, es muy difícil decirle que no”

Deyna Castellanos es nueva jugadora de Tigres femenil para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. La atacante venezolana llega como agente libre y vivirá su primera experiencia en el futbol mexicano después de desarrollar su carrera principalmente en Europa y Estados Unidos.

La futbolista de 27 años ya se encuentra en Monterrey para completar el proceso de su incorporación con las Amazonas. Según reportes, el acuerdo con la institución universitaria sería por dos años, por lo que permanecerá vinculada al club hasta 2028.

Deyna Castellanos enfrentó a Tigres en la Concacaf W Champions Cup. Jonathan Duenas/Mexsport

Deyna Castellanos cuenta con experiencia en Europa y Estados Unidos

La carrera de la internacional venezolana incluye etapas en el Atlético de Madrid y Manchester City, donde desarrolló su trayectoria en el futbol europeo. Después de su paso por Inglaterra, continuó su carrera en Estados Unidos dentro de la National Women's Soccer League.

Castellanos llegó al Bay FC tras dejar el Manchester City y posteriormente defendió los colores del Portland Thorns FC. Desde este último equipo se produjo su llegada a Tigres.

Con su llegada a Nuevo León, la atacante comenzará una nueva etapa profesional en una liga que, de acuerdo con sus propias palabras, ha seguido durante los últimos años por el crecimiento que ha registrado.

Castellanos reconoce que fue difícil rechazar a Tigres

A su llegada al aeropuerto de Monterrey para cerrar su fichaje, Castellanos explicó que la decisión de aceptar la propuesta de Tigres no requirió demasiado tiempo. La venezolana aseguró que tenía interés en conocer el futbol mexicano y que la llamada del club influyó directamente en su decisión.

Tenía mucha ilusión de venir a México, a una nueva liga. Cuando un club como Tigres te llama es muy difícil decirle que no”, declaró la futbolista a su llegada a la ciudad.

La atacante también destacó el crecimiento que ha observado en la Liga Femenil BBVA. Ese desarrollo fue uno de los elementos que tomó en cuenta para aceptar el ofrecimiento y comenzar su primera experiencia dentro de la competencia mexicana.

Castellanos señaló que su intención es incorporarse para sumar al plantel universitario y aportar desde su llegada. Su objetivo será ayudar al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la búsqueda de nuevos títulos durante el resto del torneo.