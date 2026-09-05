Pumas Vs América femenil supera asistencia de 5 partidos de Liga MX

Con 12,850 aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Olímpico Universitario para el Pumas Vs América de la Liga BBVA Femenil, la cantidad de asistentes superó a 5 partidos del Apertura 2026 de la Liga MX.

Luciendo playeras de ambos equipos en una noche que estremeció la garganta de aficionados universitarios y azulcremas, Pumas y América fueron testigos de un Clásico Capitalino que agotó cada una de las zonas habilitadas en el inmueble ubicado en el sur de la capital del país.

Pumas se marchó por delante en el marcador durante la primera mitad, sin embargo, fue en el ocaso del episodio inicial y del complemento donde las Águilas de Ángel Villacampa se aferraron a Geyse para convertir los tantos que significaron la victoria y su sexto triunfo en el inicio del Apertura 2026, manteniendo el paso perfecto en el certamen y el liderato en el Grupo B.

Pumas y América se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 6 del Apertura 2026 de Liga BBVA Femenil. Bernardo Ferreira

Pumas Vs América con más afición que Liga MX

La noche en la capital mexicana registró un total de 12,850 aficionados para el Clásico Capitalino, superando en asistencia a 5 partidos de la Liga MX correspondientes al Apertura 2026.

Estos son los duelos con menor cantidad de aficionados hasta antes de la actividad del sábado 5 de septiembre en el Apertura 2026 de la Liga MX:

FC Juárez Vs Puebla / 7,004 espectadores / Jornada 1, Estadio Olímpico Benito Juárez.

Pachuca Vs Puebla / 7,732 asistentes / Jornada 4, Estadio Hidalgo.

FC Juárez Vs Pachuca / 9,208 aficionados / Jornada 7, Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez Vs Pumas / 9,594 espectadores / Jornada 3, Estadio Olímpico Benito Juárez.

Pachuca Vs Querétaro / 12,440 asistentes / Jornada 2, Estadio Hidalgo.

* Cada uno de los datos recopilados corresponden a lo mostrado en la página oficial de la Liga MX.

Pachuca y FC Juárez son los equipos con menor cantidad de asistencia en el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

BFG