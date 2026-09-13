"Pu** madre": Matej Kovár aprende del México Vs Chequia y lo aplica tras su 'oso'

Tres meses después de haber jugado en México durante el Mundial 2026, el portero checo Matej Kovár cometió un error monumental con PSV y al momento de recibir el gol se lamentó muy a la mexicana: “Pu** madre”.

Chequia completó un Mundial 2026 de terror, siendo últimos de la tabla de posiciones y concluyendo su participación en la justa veraniega con 1 solo punto, producto del empate ante Sudáfrica y sus derrotas contra Corea del Sur y México.

Tras recibir 6 goles en la Fase de Grupos, tres por parte de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, el arquero checo Matej Kovár regresó al PSV Eindhoven para vivir un nuevo torneo con el conjunto de los Países Bajos.

Pese al gran inicio de temporada para los Granjeros, Matej Kovár cometió un error garrafal en el compromiso ante el Sparta Rotterdam, mismo que terminó en el gol de Milan Zonneveld que ponía en ventaja a los visitantes.

Saliendo de su arco en busca de cortar un pase que había ganado la espalda de sus defensas, el cancerbero checo abandonó su área para luchar por el balón, sin embargo, un error de cálculo terminó permitiendo que el rival se marchara completamente solo y anotara, desatando su frustración y lanzando al aire un insulto muy a la mexicana: “Pu** madre”.

Finalmente, todo terminó en un mal recuerdo para el portero que disputó un compromiso en el Estadio Banorte durante el Mundial 2026, ya que un hat-trick por parte de Sven Mijnans y un tanto más de Kodai Sano representaron 3 puntos más para el PSV, conjunto que es líder de la Eredivisie al aprovechar la diferencia de goles ante AZ Alkmaar.

BFG