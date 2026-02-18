América sigue en la cima en México: es el más odiado

El América le saca brillo a su mote de “Ódiame más”, después de que se mantiene en la cima como el equipo que genera más animadversión en la Liga MX, incluso subió unos puntos porcentuales para “aferrarse” a este lugar.

En la más reciente encuesta anual de aficiones a los equipos de la Liga MX de la empresa Mitofsky, el América subió 3.6 puntos porcentuales para mantenerse en el primer lugar con 40.6 por ciento.

El América también está en la cima en el rubro de equipo más favorito de la Liga MX Mexsport

Por su parte, las Chivas también subieron 1.8 puntos porcentuales en este rubro para colocarse en segunda posición.

En cambio, Cruz Azul disminuyó en la animadversión que genera, al bajar 1.2 puntos porcentuales para situarse tercero.

LOS CINCO EQUIPOS MÁS ODIADOS DE LA LIGA MX:

América con 40.6%. Chivas con 13.6%. Cruz Azul con 7.2%. Toluca con 1.6%. Atlas con 1.5%.

Los aficionados ven al América con más chance para campeón en la Liga MX Mexsport

En la misma encuesta, el América es el equipo más favorito de la Liga MX, aunque tuvo una variación anual del -4.9%. Chivas es segundo, Cruz Azul tercero, Pumas cuarto y Toluca quinto. Los bicampeones del futbol mexicano tuvieron un considerable ascenso de 2.7 puntos porcentuales.

En cambio, en el último lugar aparece Mazatlán, penúltimo Juárez y antepenúltimo Querétaro.

El América también ocupa el primer sitio en el rubro de ¿Quién para campeón de la Liga MX? La apreciación de los aficionados pone a Toluca como segundo, Cruz Azul en tercero y Chivas en cuarto.