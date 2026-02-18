Guerra de motores F1 2026: FIA somete a votación técnica la legalidad del motor Mercedes

Los rivales de Mercedes en la Fórmula 1 para el 2026 han dado un primer paso en su objetivo por tratar de reducir la ventaja que ya tiene la firma alemana con su motor (unidad de potencia) y han conseguido que se convoque a una votación electrónica de emergencia.

El tema a discusión es el vacío legal que Mercedes ha utilizado para obtener una ventaja de rendimiento. El conflicto surge por una ingeniosa interpretación del reglamento. Mientras que el límite oficial de la relación de compresión es de 16:1, los rivales sospechan que el motor de Mercedes alcanza un 18:1 en condiciones de carrera.

Según han podido saber los rivales, Mercedes usaría metales con memoria térmica que se expanden con el calor. Como la FIA realiza actualmente las mediciones a temperatura ambiente con el motor apagado, la unidad de Brackley cumple la norma en el garaje, pero se transforma radicalmente al alcanzar temperaturas de operación en la pista.

Ante esta situación, el Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC) ha puesto sobre la mesa una propuesta drástica: a partir del 1 de agosto de 2026, los motores deberán demostrar su legalidad no solo en frío, sino a una temperatura representativa de 130°C. Para ello, los creadores de unidades de potencia deben votar por la propuesta y esperar su final aprobación por el Consejo Mundial del Deporte Motor.

Esta medida es impulsada por un frente unido compuesto por Ferrari, Audi, Honda y Red Bull Powertrains, quienes buscan frenar lo que calculan sería una ventaja de 0.3 segundos por vuelta.

¿En qué influye la relación de compresión en un F1?

En términos sencillos, la relación de compresión es la diferencia de volumen entre el momento en que el pistón está en la parte más baja de su recorrido y cuando llega a la parte más alta, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. En la Fórmula 1, este factor es determinante por dos razones fundamentales: