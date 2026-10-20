América pierde a su referente en la defensa; Karen Luna vuelve a sufrir una rotura de ligamento

Karen Luna se despide del resto del torneo Apertura 2026. La defensora del América será sometida a cirugía por una grave lesión que sufrió en el triunfo ante las Tuzas del Pachuca (2-1).

Las Águilas confirmaron que su referente en la defensa sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión de larga recuperación (de tres a cuatro meses), aunque el pronóstico es reservado por ser recaída.

Corría el minuto 88 del enfrentamiento de las Águilas ante el Pachuca (J-11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil). Karen Luna llegaba a la presión sobre una rival; sin embargo, un mal movimiento la hizo sucumbir sobre el césped del Estadio Banorte.

Cerca de las áreas técnicas, las cámaras de televisión captaron el rostro de dolor y frustración de la futbolista, quien abandonó la partida sobre el carrito de asistencia médica; su lugar lo tomó Mariela Ramos.

En el torneo Apertura 2026, Karen Luna deja un registro de nueve partidos, cuatro de titular, para 468 minutos de acción.

Cabe recordar que hace poco más de un año, Karen Luna sufrió la misma lesión, por lo que estuvo fuera de las canchas alrededor de una temporada. Su reaparición la hizo en la Jornada 17 del Clausura 2026.

Al momento, el América, bajo las órdenes de Ángel Villacampa, trabaja por el regreso de Bruna Vilamala. La atacante española sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.