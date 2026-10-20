Un día para el olvido para Cristiano Ronaldo: falló un penal

Cristiano Ronaldo no tuvo su mejor día con el Al Nassr: el luso falló un penal y otra clara oportunidad frente al arco, en la victoria por 1-0 sobre Neom Sports en la liga árabe.

CR7 salió de titular. Cuando se esperaba que el luso festejara su tanto 982, fue todo lo contrario. El “7” de Al-Nassr cobró un penal, pero le metió tanta potencia a su derechazo, que el balón se estrelló en el muro de protección.

“Cristiano Ronaldo toma vuelo, le pegaaaa, ¡fueraaa! Se la perdió, le metió demasiada potencia. Así no Chris, pero hasta los más grandes fallan”, indicó el narrador.

La nueva falla se dio al minuto 47, cuando Angelo Gabriel cobró un tiro libre a segundo poste, Sadio Mané recentró de cabeza y el seleccionado portugués quedó frente al arco, sin portero, pero su remate de pierna izquierda pasó por fuera.

“No te lo puedo creer Cristiano”, se escuchó en la transmisión, mientras que el futbolista y aficionados lamentaban la falla.

Cristiano Ronaldo falló un penal, en el que hubiera sido su gol 982 en su carrera Reuters

A pesar de las fallas, el Al-Nassr se llevó la victoria 1-0 sobre el Neom, gracias a una “joyita” de gol de Joao Félix.

El cuadro donde milita Cristiano Ronaldo es tercero general, al llegar a 22 puntos, mientras que el Al Qadsiah de Julián Quiñones es primero con 25 unidades.