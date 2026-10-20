PSG saca la casta de campeón y derrota al Barcelona en París 

El inicio de la jornada 3 de la Champions League tenía los ojos en París debido al enfrentamiento entre el PSG y el Barcelona, el cual no decepcionó y los parisinos hicieron valer su localía para ganar 4-2 a los blaugranas.

Ambos equipos intentaron ir por la victoria, pero las lesiones también fueron parte de este cotejo. Dembélé, Marquinhos y Kvaratskhelia se fueron tocados por parte de los parisinos y Dani Olmo por parte de los blaugranas.

El PSG fue más en el primer tiempo. Presionaron alto y complicaron en la salida del Barca, que tuvo errores de algunos jugadores, justo así llegó el primer tanto del partido.

Fabian Ruíz anotó el gol de la victoria del PSG ante el Barcelona REUTERS

Error de Lamine Yamal en un pase hacía Bernal, recuperó Doué, disparó y el balón se metió en el arco de Joan García, quien fue el mejor del Barca toda la noche.

El conjunto de Luis Enrique pudo haber hecho más goles, pero el portero español salió en una noche maravillosa.

Para el segundo tiempo, el PSG se aflojó y el Barca aprovechó. Gran jugada entre Fermín y Xavi Spart, quien se fue al área, entró y metió el gol del empate.

Aunque el Barca se veía de mejor manera, llegó el golpe definitivo de los parisinos. Tiro de esquina y Lucas Hernández se levantó para sacar un remate potente para hacer el 2-1 en el 70’.

Lamine Yamal, quien no había tenido una noche brillante, apareció. En un balón largo, bajo el esférico, encaró, se metió al área y sacó un disparo formidable para el empate.

Pero el PSG no había dado el golpe definitivo. Vitinha se encontró el balón, lanzó el disparo y puso el 3-2. En el tiempo final, Fabian Ruíz puso el cuarto gol, definitivo en el encuentro.

Barcelona pierde el invicto y la victoria 100 de Flick

Este es el primer partido que pierde el Barcelona en la temporada, terminando así un invicto de 11 partidos, justo antes de enfrentar al Real Madrid en LaLiga.

De igual manera, Hansi Flick tendrá que esperar un partido más para lograr su victoria número 100 en el banquillo blaugrana.

¿Cuál es el siguiente partido del PSG y Barca?

En los torneos locales, el PSG enfrenta el Clásico francés recibiendo al Lyon en el Parque de los Príncipes. Un encuentro que define el liderato de la Ligue 1.

Mientras que el Barcelona encara también el Clásico ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou y de ganar afianzará su posición como líder en España.