México refuerza regulador aéreo tras auditoría de seguridad de EU

México fortalecerá la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) con mayores recursos presupuestales, la contratación de 100 empleados operativos y nuevas medidas regulatorias, en un intento por subsanar las deficiencias detectadas por autoridades estadounidenses y conservar la Categoría 1 de seguridad aérea.

Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que el organismo contará con más presupuesto y personal para mejorar sus capacidades de supervisión. El anuncio ocurre en un momento clave para la aviación mexicana, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) identificara cerca de dos decenas de observaciones que México debe atender.

La autoridad estadounidense tiene previsto revisar los avances en diciembre. De acuerdo con el calendario presentado por funcionarios mexicanos, el país podría perder la máxima categoría de seguridad aérea en febrero si no demuestra que ha corregido las deficiencias señaladas.

Más recursos y personal para fortalecer la supervisión aérea

El refuerzo de la AFAC contempla tanto la ampliación de su plantilla operativa como el incremento de su presupuesto y la capacitación de sus trabajadores. Estas medidas buscan mejorar la capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de las normas y atender las observaciones formuladas durante la evaluación estadounidense.

La decisión también se produce después de que trabajadores del sector expresaran preocupación por los recortes previstos en el presupuesto propuesto para la agencia en 2027. El anuncio de recursos adicionales modifica el panorama de financiamiento del organismo, aunque el monto del incremento no fue precisado en la información disponible.

Durante una conferencia organizada por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Esteva afirmó que el Gobierno ha realizado una actualización profunda de la regulación y la supervisión aeronáutica, con el propósito de consolidar un regulador más sólido.

El funcionario sostuvo que, al cierre de la actual administración, la AFAC deberá contar con mayor presupuesto, una plantilla más amplia y personal mejor preparado.

Política nacional de aviación tendrá una actualización integral

Como parte de la estrategia, México prevé publicar en las próximas semanas una nueva versión de su política nacional de aviación, cuya última revisión integral, según lo informado por el funcionario, ocurrió hace cinco años.

La actualización pretende establecer una orientación renovada para el desarrollo del sector, en un contexto en el que la supervisión, la capacidad técnica de la autoridad y la planeación de la infraestructura resultan fundamentales para sostener el crecimiento de las operaciones aéreas.

A esta medida se suma la puesta en marcha de un plan nacional de navegación aérea con un horizonte de 15 años. El instrumento servirá para orientar las necesidades de infraestructura, equipamiento y gestión del espacio aéreo, áreas que requieren planeación de largo plazo y coordinación entre las autoridades responsables.

Esteva realizó los anuncios después de reunirse con Bryan Bedford, administrador de la FAA, y Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México. Los encuentros se producen mientras ambos países mantienen la atención puesta en el cumplimiento de los estándares de seguridad y supervisión aeronáutica.

¿Qué implicaría para México perder la Categoría 1?

La conservación de la Categoría 1 es relevante para las aerolíneas mexicanas porque permite mantener las condiciones regulatorias necesarias para ampliar sus operaciones hacia Estados Unidos, el principal mercado internacional de la aviación nacional.

Una eventual degradación a Categoría 2 limitaría la posibilidad de que las compañías mexicanas abran nuevas rutas o incrementen sus servicios hacia ese país, lo que podría afectar sus planes de expansión y su competitividad frente a las aerolíneas estadounidenses.

Aeroméxico sería una de las empresas expuestas a las consecuencias de un cambio de categoría, junto con otras compañías nacionales que busquen ampliar su presencia en el mercado transfronterizo.

El antecedente más cercano muestra la dimensión del riesgo. México recuperó la Categoría 1 en 2023, después de permanecer más de dos años en Categoría 2. Durante ese periodo, las restricciones impidieron a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas a Estados Unidos, mientras que sus competidores estadounidenses ganaron participación de mercado.

Diciembre, una fecha clave para la aviación mexicana

El siguiente punto de referencia será la revisión prevista por la FAA en diciembre, cuando las autoridades estadounidenses evaluarán los avances de México frente a las observaciones pendientes.

La ampliación de recursos y personal de la AFAC, junto con los cambios regulatorios y la planeación de largo plazo, forma parte de la respuesta anunciada por el Gobierno federal. Sin embargo, el resultado dependerá de que las medidas se traduzcan en correcciones verificables y en una capacidad de supervisión que cumpla con los requisitos aplicables.

Para México, el desafío no consiste únicamente en conservar una clasificación internacional, sino en fortalecer la institución responsable de vigilar la seguridad de sus operaciones aéreas. El resultado de la evaluación tendrá implicaciones directas para la planeación de las aerolíneas y para las posibilidades de crecimiento de la conectividad entre México y Estados Unidos.