Caso Axe Ceremonia: Procesan a responsables de muerte de fotoperiodistas

La madrugada de este martes 20 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por su presunta responsabilidad en la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes perdieron la vida en abril de 2025, luego de que una estructura metálica les cayera encima mientras cubrían el festival AXE Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas donde las defensas intentaron evitar que el caso siguiera adelante, el juez rechazó esa petición y determinó que tanto las siete personas señaladas como las tres compañías deberán enfrentar el proceso penal. Entre las empresas involucradas se encuentran Grupo Eco, su filial Obra Negra y Operadora Eclectic, antigua administradora del Parque Bicentenario.

Fotógrafas y fotógrafos realizaron una vigilia el 6 de abril de 2025 a las afueras del Parque Bicentenario para rendir un homenaje a Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández, quienes murieron durante el festival Axe Ceremonia. ALEJANDRO AGUILAR

Entre los argumentos presentados por la defensa destacó el de las empresas relacionadas con Grupo Eco, que aseguraron que el delito de homicidio culposo ya había prescrito desde el pasado 5 de octubre y que, por lo tanto, no podían ser procesadas.

El juzgador también estableció medidas cautelares y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán presentar nuevas pruebas relacionadas con lo ocurrido durante el festival.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Otro de los puntos que generó molestia entre los familiares de las víctimas fue lo revelado durante la audiencia sobre un supuesto cobro de seguros. De acuerdo con Tábata Jimena Salas, asesora jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas, las empresas organizadoras aparentemente ya habrían recibido dinero de una póliza relacionada con la muerte de los dos jóvenes.

La abogada calificó de indignante que las compañías buscaran librarse del proceso mediante el argumento de la prescripción. Aunque la vinculación a proceso representa un avance en el caso, todavía no significa que los imputados sean culpables. Las defensas tienen la posibilidad de apelar la resolución ante una segunda instancia.