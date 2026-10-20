Sheinbaum presenta nuevo modelo de atención al cáncer de mama; van por 32 centros en el país

En el marco del Mes Rosa, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la expansión nacional de un modelo de atención integral que contempla la creación de 32 centros especializados, uno por cada entidad federativa, con el propósito de agilizar la detección, el diagnóstico y el inicio del tratamiento para las mujeres.

Durante la mañanera, la Presidenta explicó que la estrategia toma como referencia el Hospital Oncológico para la Mujer del IMSS-Bienestar, ubicado en La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, donde ya funciona este esquema de atención.

El objetivo es tener 32 centros de atención integral, uno por cada entidad de la República. El primero que hicimos y que está funcionando es el de La Pastora, en la Ciudad de México”, señaló Sheinbaum.

De acuerdo con lo anunciado por la presidenta, la construcción de los nuevos centros se desarrollará durante 2027, 2028 y 2029, con la meta de establecer una unidad en cada estado. La propuesta busca atender uno de los principales desafíos en la lucha contra el cáncer de mama: reducir el tiempo que transcurre entre la detección de una posible anomalía y el acceso al tratamiento.

Diagnóstico oportuno, el reto después de la mastografía

Sheinbaum señaló que las campañas de prevención y las mastografías son fundamentales, pero advirtió que la atención no debe detenerse una vez que se detecta una posible lesión.

Muchas veces se promueve la prevención, incluso las mastografías que podamos realizar las mujeres a partir de cierta edad, cada determinado tiempo. Pero ¿qué pasa después? Es decir, se hace el análisis y muchas veces la atención llega muchísimos meses después”, puntualizó.

La declaración pone el foco en una etapa determinante de la atención oncológica: el seguimiento de las pacientes que requieren estudios adicionales, confirmación diagnóstica y, cuando corresponde, tratamiento especializado.

El modelo integral pretende concentrar esos servicios en una misma unidad y establecer plazos definidos para cada fase del proceso. Con ello, el Gobierno busca evitar que las pacientes tengan que enfrentar demoras prolongadas entre una consulta, la realización de estudios y la recepción de resultados.

Así funciona el modelo de atención en La Pastora

El Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, operado por IMSS-Bienestar, es la referencia para la expansión anunciada. Según los datos presentados por el Gobierno, la unidad tuvo una inversión de 221 millones de pesos y el modelo está diseñado para atender gratuitamente a 500 mil mujeres al año mediante acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento.

Durante la conferencia presidencial, el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el sistema establece tiempos específicos para avanzar desde la primera valoración médica hasta el inicio del tratamiento.

El proceso comienza el primer día, cuando la paciente acude a una evaluación y se realizan los estudios diagnósticos necesarios. En esa misma jornada se determina si el caso requiere seguimiento o si es necesario efectuar una biopsia; cuando esta última procede, la muestra se toma ese mismo día, de acuerdo con la explicación del funcionario.

El objetivo es que las pacientes reciban el resultado de patología en un plazo máximo de 14 días y que el tratamiento pueda comenzar antes de que transcurran 30 días.

Svarch sostuvo que estos tiempos buscan reducir las demoras que pueden presentarse en otros esquemas de atención.

Para que pongamos en perspectiva lo que significa esto, en la literatura internacional el inicio del tratamiento del cáncer de mama es siempre superior a los 40 días, con lo cual este modelo acorta 10 días en promedio el inicio de la atención”, afirmó.

La comparación fue expuesta por el funcionario durante la presentación. Para interpretar ese dato con precisión, es necesario considerar que los tiempos de atención pueden variar según el sistema de salud, el tipo de paciente y los criterios utilizados para medirlos.

Tecnología para la detección y el diagnóstico

Otro componente del modelo es el equipamiento médico utilizado en el hospital de La Pastora. Según informó Svarch, la unidad dispone de tecnología para el tamizaje poblacional, incluidos mastógrafos de alta resolución con inteligencia artificial, ultrasonido 4D y un tomógrafo de 128 cortes.

En la fase diagnóstica, el funcionario explicó que el servicio de patología cuenta con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Estas tecnologías forman parte de la infraestructura presentada por las autoridades para apoyar la detección y evaluación de posibles casos de cáncer de mama. Su utilización se integra al proceso de valoración médica, estudios complementarios y confirmación diagnóstica.

La disponibilidad de equipos, sin embargo, es solo uno de los elementos necesarios para garantizar una atención adecuada. La operación de los centros también dependerá de la disponibilidad de personal especializado, la capacidad para procesar estudios y la coordinación de las distintas etapas clínicas.