El Club América también brilla en la Queens League y llega a su primera final

El Club América clasificó por primera vez a la final de la Queens Cup México después de remontar una desventaja de dos goles en menos de cuatro minutos. Las Águilas vencieron con una reacción que tuvo como protagonistas a Dulce Alvarado, Sandra Hernández y Rox Torres.

La clasificación representa un nuevo paso para la institución azulcrema en su primer año dentro del ecosistema de Kings y Queens League. Desde su incorporación a estas competiciones a inicios de año, el equipo alcanzó las semifinales en su primer torneo y ahora disputará la final de la copa, con la posibilidad de conquistar su primer título en este formato.

El avance llega durante la celebración del 110 aniversario del América, que también ocupa el primer lugar de la Liga MX y de la Liga Femenil BBVA. La participación en la Queens League amplía la presencia del club en distintas competiciones, mientras su equipo busca cerrar el torneo con el campeonato.

América remonta en los minutos finales

El conjunto azulcrema llegó al minuto 40 con una desventaja de 2-0, pero consiguió cambiar el rumbo del encuentro en menos de cuatro minutos. Dulce Alvarado, Sandra Hernández y Rox Torres fueron las encargadas de marcar los goles que permitieron concretar la remontada y sellar el boleto a la final.

La reacción evitó la eliminación y llevó al equipo a disputar por primera vez el partido decisivo de la Queens Cup México. La clasificación también marca una diferencia respecto a su primera participación en el formato, cuando las Águilas alcanzaron las semifinales sin llegar a la instancia por el título.

El rival en la final será Peluche Caligari, conjunto presidido por los hermanos Alex y Gabo Montiel. El equipo consiguió su clasificación después de imponerse por 9-2 a KRÜ FC, escuadra de Sergio “Kun” Agüero.

Las Águilas jugarán la final con uniforme conmemorativo

La participación del América en la Queens League también coincidió con el estreno de su uniforme especial por el 110 aniversario. La indumentaria recupera el color crema como tono principal, acompañado de detalles azules, además de short y calcetas del mismo color.

El conjunto ya había utilizado este diseño conmemorativo en sus equipos de la Liga MX y la Liga Femenil. Su presencia en la Queens Cup extendió la celebración del aniversario a esta competición, en la que el club busca añadir un nuevo logro a su primer año de participación.

La final contra Peluche Caligari está programada para el próximo sábado a las 16:00 horas, en la cancha de El Domo. Ahí, las Águilas tendrán la oportunidad de convertir su primera clasificación a una final de la Queens Cup México en el primer campeonato de la institución dentro del formato.