Karim López, a un paso de hacer historia: el mexicano se alista para debutar en la NBA

Karim López escribirá una nueva página en la historia del basquetbol mexicano. El alero sonorense de 19 años podría disputar sus primeros minutos en temporada regular en la NBA con los Memphis Grizzlies este miércoles 21 de octubre, cuando reciban al Utah Jazz en el FedExForum.

De concretarse su debut, se convertiría en el quinto jugador nacido en México en disputar un partido oficial en la mejor liga de basquetbol del mundo, después de Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.

"Siempre será un orgullo, jamás será una presión poder representar a mi gente y estar ahí como alguien a quien puedan ver y apoyar... Es algo lindo, algo muy bonito", explicó Karim López en una videoconferencia, minutos después de concluir una sesión de entrenamiento en el FedExForum.

El mexicano afronta sus primeras semanas en la NBA con la conciencia de que las oportunidades pueden llegar en cualquier momento y de que deberá estar preparado para aprovecharlas.

Es cuestión de estar listos siempre, preparados para cualquier oportunidad. No sabes si vas a jugar 20 o 5 minutos, pero debes estar listo para ayudar al equipo a ganar”, dijo Karim López. “Es una gran responsabilidad el jugar en la NBA, un sueño hecho realidad y que quiero aprovechar”.

Karim López busca aprovechar su oportunidad en la NBA

La llegada de Karim López a la NBA representa un nuevo capítulo para el basquetbol mexicano. Aunque su posible debut con Memphis concentra la atención inmediata, el joven sonorense tiene claro que su adaptación a la liga apenas comienza.

Para esta temporada, la NBA cuenta con 125 jugadores internacionales en sus plantillas de inicio. Karim es uno de ellos y, si se concreta su estreno, se sumará a una lista reducida de mexicanos que han conseguido disputar un encuentro oficial en la liga.

Jaime Jáquez Jr., nacido en California y de ascendencia mexicana, también forma parte de la historia reciente del basquetbol con representación mexicana en la NBA, aunque su caso es distinto al de los jugadores nacidos en territorio nacional.

Más allá de su posible estreno, López también tiene otros escenarios que le gustaría experimentar durante su trayectoria en la liga. Entre ellos está el United Center, casa de los Chicago Bulls, donde ya tuvo minutos durante la pretemporada y que considera un recinto histórico. También espera conocer la experiencia de jugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, una sede que hasta ahora solo conoce como aficionado.

Las novatadas que Karim López ya vive en la NBA

La adaptación a la NBA también incluye tradiciones que forman parte de la convivencia entre los jugadores. Karim López contó que las novatadas siguen vigentes y que a los novatos les corresponde cumplir algunas tareas para los veteranos.

Entre ellas están llevar comida para los vuelos del equipo y dejar listas las regaderas con agua caliente para los jugadores con más experiencia.

Sin embargo, las diferencias entre la NBA y las ligas en las que ha participado anteriormente van mucho más allá de esas tradiciones.

Uno de los aspectos que más le ha impresionado durante sus primeras semanas ha sido la logística de los viajes en avión de los equipos, una experiencia muy distinta a la que vivió durante sus etapas en España, Australia y Nueva Zelanda.

Ahora, Karim espera seguir aprendiendo y estar preparado para cuando llegue su oportunidad de debutar en temporada regular. Si consigue jugar ante Utah, el joven sonorense dará un paso histórico para el basquetbol mexicano.