Rusia respalda a Raúl Castro tras orden de arresto emitida en Florida

El gobierno de Rusia expresó su respaldo al expresidente cubano Raúl Castro después de que una corte de Florida emitiera una orden de arresto estatal en su contra por hechos relacionados con un incidente ocurrido en 1996.

A través de un comunicado oficial, Moscú manifestó su rechazo a la decisión judicial y calificó la medida como una acción infundada contra el exmandatario cubano.

Provoca un rechazo categórico y una condena decisiva la expedición por un juez en Miami, Estados Unidos, de una orden de arresto del líder histórico cubano, general Raúl Castro”, señaló el gobierno ruso.

Rusia argumentó que las valoraciones políticas y jurídicas de los acontecimientos de febrero de 1996 ya fueron abordadas por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 1067 de ese mismo año.

Según el comunicado, dicho documento no incluía llamados para responsabilizar personalmente a alguna persona por aquellos hechos, por lo que Moscú considera que el caso había quedado cerrado en el ámbito internacional.

Las autoridades rusas sostuvieron además que la acusación presentada más de tres décadas después responde a motivaciones políticas y a presiones impulsadas por sectores anticubanos establecidos en Miami.

El gobierno ruso afirmó que una mayor presión sobre Cuba podría generar consecuencias para toda América Latina y el Caribe.

En el documento, Moscú señaló que la isla enfrenta actualmente una situación compleja derivada de dificultades económicas, energéticas y comerciales, por lo que cualquier incremento de las tensiones podría derivar en inestabilidad regional.

Las autoridades rusas mencionaron incluso el riesgo de una eventual crisis migratoria en caso de que se produzca un deterioro significativo de la situación interna cubana.

El Kremlin aprovechó el pronunciamiento para ratificar su respaldo al gobierno cubano y destacar los vínculos de cooperación existentes entre ambos países.

Asimismo, expresó su solidaridad con las autoridades de la isla y aseguró que continuará fortaleciendo los lazos de amistad, asistencia y cooperación bilateral.

En el mensaje final, Rusia envió una muestra de apoyo personal a Raúl Castro, quien recientemente celebró 95 años de edad.