Frentes Políticos / 20 de octubre de 2026

1. Garantía de futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum prevé cerrar 2026 con 22 millones de estudiantes beneficiarios de las becas federales, informó Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar. La cobertura suma 19 millones 593 mil 156 personas, y este año se incorporaron 400 mil jóvenes a la beca de educación media superior. La estrategia apunta a que permanezcan en las aulas y que el dinero no sea un obstáculo. Con cada apoyo, el gobierno busca abrir más caminos para que niñas, niños y jóvenes continúen su formación y construyan oportunidades para su futuro. Urgía darles sustento a las perspectivas.

2. Sobrepasada. La gobernadora Indira Vizcaíno enfrenta una crisis de seguridad en Colima. Sergio “N”, El Español, señalado como operador financiero y logístico de Los Mezcales, y Francisco “N”, Santos, presunto operador de narcomenudeo, murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Marina y corporaciones estatales en la carretera Coquimatlán–Villa de Álvarez. Eran señalados por su probable participación en homicidios recientes, según reportes de inteligencia. El operativo golpea a una estructura criminal vinculada al Cártel Independiente de Colima, pero también retrata la permisividad para que estos grupos existan. Otra vez le hacen la tarea.

3. Laminazos. Clara Brugada propone cambiar la justicia cívica de la Ciudad de México con un modelo que privilegia la prevención, la mediación y la reparación del daño por encima de multas y arrestos. La iniciativa enviada al Congreso local contempla juicios orales, agentes psicosociales restaurativos, atención itinerante y centros comunitarios para resolver conflictos cotidianos. También abre la posibilidad de atender por la vía cívica casos como la sustracción de bienes de escaso valor y la violencia verbal familiar, sin cerrar la alternativa penal. Brugada pretende una justicia más cercana y ágil. O sea, como cuando los choques en auto; laminazos de arreglo rápido.

4. Para atrás. El Poder Judicial ordenó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente dejar sin efecto la autorización de impacto ambiental del proyecto AMIGO LNG, en Guaymas, Sonora, tras determinar que incumplió una suspensión judicial. La resolución obliga a detener el avance del proyecto y entregar documentación. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental denunció que la autorización se concedió con el procedimiento suspendido. Más de 100 científicos han advertido sobre los riesgos para la biodiversidad del golfo de California. Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, tiene ante sí una realidad, sus oficinas también están obligadas a cumplir la ley.

5. Ocurrencias. La nueva Corte no deja de transformar fondos y formas. En aras de sacar ventaja a toda costa, los ministros son capaces de romper, inclusive, con una tradición histórica, como el estricto orden que dictaba recoger los votos de izquierda a derecha, algo que parece banal. No obstante, llamó poderosamente la atención que las ministras María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y el ministro Irving Espinosa solicitaran modificar la forma de emitir el sufragio en el Pleno, sólo para ser ellos los últimos en votar, pues dicen que se confundían. Su intención es esperar a que los demás se decanten, pero este argumento suena sólo a trampa, capricho y ridiculez.