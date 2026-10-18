Geyse da Silva mantiene su racha goleadora y América Femenil celebra su aniversario con victoria

El América Femenil celebró el 110 aniversario del club con una victoria por 2-1 ante Pachuca en el Estadio Banorte, en un partido marcado por la racha goleadora de Geyse da Silva. La brasileña anotó por undécima jornada consecutiva en la Liga Femenil BBVA y mantiene abierta la posibilidad de establecer una marca histórica al cierre de la fase regular.

La atacante azulcrema ha marcado en cada uno de los 11 partidos que ha disputado el equipo en el campeonato. Con tres jornadas todavía por jugar, su efectividad frente al arco se convirtió en uno de los principales elementos de la victoria sobre las Tuzas, además de contribuir al segundo tanto de las locales.

Geyse marca la diferencia en el Estadio Banorte

El América tomó la ventaja desde el minuto 6, cuando Irene Guerrero culminó una jugada iniciada por Sara Lubert. La futbolista española recibió el pase desde el sector derecho y remató de primera intención ante la salida de la guardameta Estheffany Barreras para colocar el 1-0.

A la media hora de partido, Geyse da Silva amplió la diferencia con una acción individual por la banda derecha. La brasileña llegó a línea de fondo, realizó un recorte para superar la cobertura defensiva de Kelly Caicedo y disparó para firmar el segundo gol de las Águilas, el número 17 de su cuenta en la temporada.

Pachuca respondió cuatro minutos después. Mackenzee Marie Vance recibió un pase filtrado que la dejó frente a frente con la guardameta Itzel Velasco y definió para reducir la desventaja a 2-1. El tanto mantuvo a las visitantes dentro del encuentro, aunque el América conservó la ventaja que había construido durante la primera media hora.

El triunfo permitió que la celebración del aniversario del club coincidiera con otro capítulo de la racha de Geyse. La delantera tendrá tres oportunidades más para prolongarla antes de que termine la fase regular.

América asegura la liguilla y Pachuca busca acercarse

Con el resultado, el América llegó a 28 puntos y se afianzó en la primera posición del Grupo B, con un balance de nueve victorias, un empate y una derrota. Además, aseguró su participación en la liguilla de la Liga Femenil cuando todavía restan tres fechas para el cierre de la fase regular.

La única derrota de las azulcremas hasta ese momento había llegado en la jornada 10, cuando cayeron ante Rayadas en Monterrey, en el Gigante de Acero. Pese a ese tropiezo, el equipo de Coapa conservó el liderato de su sector y ahora tiene garantizada su presencia en la siguiente fase.

Pachuca, por su parte, permanece con 10 puntos, a tres de Pumas, que ocupa el cuarto puesto del Grupo B, el último que otorga clasificación a la liguilla dentro del sector. Las Tuzas deberán aprovechar los encuentros restantes para intentar recortar la distancia y mantener sus posibilidades de avanzar.