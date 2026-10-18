Ángel Villacampa celebra el aniversario del América y fija el objetivo: cerrar bien el torneo

Ángel Villacampa felicitó a la afición por el 110 aniversario del Club América después de la victoria por 2-1 ante Pachuca, en el Estadio Banorte. El entrenador español destacó la importancia de celebrar la fecha con un triunfo en casa y señaló que el equipo tiene como prioridad cerrar de buena manera la fase regular de la Liga MX Femenil, antes de afrontar la liguilla.

El técnico azulcrema también reconoció el apoyo de los aficionados que acompañan al equipo en las distintas plazas donde juega. Para Villacampa, volver a disputar un partido en el estadio del club durante los festejos representó una ocasión especial, tanto por el resultado como por el significado de pertenecer a una institución con esa historia.

Contento por el resultado, contento por volver a jugar en el Azteca, 110 años. Aprovecho para felicitar al Club América ya todos esos americanistas que vinieron porque para nosotros es muy importante ese apoyo”, declaró.

Geyse Da Silva llegó a 17 goles en el torneo. Eduardo Serratos/Mexsport

Villacampa destaca la importancia de recuperar el funcionamiento

El entrenador explicó que, después de perder el invicto ante Rayadas de Monterrey, el equipo no quedó satisfecho con el desempeño mostrado. Por ello, frente a Pachuca buscó recuperar el funcionamiento colectivo que había caracterizado a las Águilas durante la primera parte del campeonato.

Villacampa aseguró que jugar en el Estadio Banorte favorece a que el conjunto muestre una identidad reconocible, aunque admitió que faltaron aciertos durante la segunda mitad para conseguir una diferencia más amplia en el marcador.

La preparación también representó un reto para el cuerpo técnico. El América contó con apenas un día y medio para trabajar antes del compromiso, luego del parón por la fecha FIFA, durante el cual 14 futbolistas fueron convocados por las selecciones de México, Brasil y Venezuela.

El estratega aprovechó los festejos para expresar lo que representa dirigir al club y formar parte de su historia, una experiencia que calificó como un privilegio.

Es el sueño de cualquier entrenador estar en la historia de un club tan grande. Nunca tendré palabras para expresar todo lo que siento hacia este club", afirmó.

América femenil estrenó el uniforme del 110 aniversario. Instagram: @adidasmx

El bicampeonato está entre los objetivos del América

Con la clasificación a la liguilla ya asegurada, el América tiene tres jornadas pendientes en la fase regular. Villacampa señaló que, aunque el equipo contempla objetivos de mayor alcance, la prioridad inmediata consiste en terminar esta etapa con buenos resultados antes de concentrarse en la siguiente fase.

Entre las metas mencionó la posibilidad de conseguir el bicampeonato de la Liga MX Femenil y la participación en la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027, prevista para finales de enero. También hizo referencia al Clausura 2027, la Concacaf 2027 y el Mundial de Clubes de 2028.

Aunque el futbol es día a día y partido a partido, nosotros tenemos el objetivo y en mente el bicampeonato, la Copa Campeonas de la FIFA a finales de enero, y podemos hablar del Clausura 2027, de la Concacaf 2027, del Mundial de Clubes 2028, pero hablando a corto y mediano plazo tenemos tres jornadas y la liguilla”, explicó.

América es el actual campeón de la Liga Femenil Adrian Macias

Villacampa pide incorporar el VAR a la Liga MX Femenil

El entrenador también se pronunció sobre la posibilidad de implementar el videoarbitraje en la Liga Femenil. Consideró que la competición mexicana se encuentra entre las mejores del mundo y que debería contar con herramientas similares a las utilizadas en otras ligas europeas.

Villacampa reconoció que el arbitraje es una labor compleja y sostuvo que disponer del VAR, o de un sistema equivalente, podría contribuir a mejorar las decisiones durante los partidos.