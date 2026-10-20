Raphael Veiga sigue descartado por el América

Raphael Veiga sigue entre algodones. El medio ofensivo de las Águilas del América está descartado para la visita al Atlas, juego a disputarse este miércoles 21 de octubre por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026.

El técnico Guillermo Almada no cuenta con el brasileño desde antes de la visita al León del sábado por la noche. El futbolista de 31 años sufrió un golpe en uno de los entrenamientos de la semana pasada.

Aunque se descarta alguna lesión grave, el cuerpo técnico prefiere no arriesgar a Raphael Veiga, quien suma nueve juegos en el presente torneo de Liga MX, ocho de ellos como titular, y con un gol.

En la jornada anterior, en la victoria sobre León (3-5), el defensor Ramón Juárez se unió a Raphael Veiga en la lista de jugadores con molestias musculares.

Miguel Ángel Borja también causó baja en la visita a La Fiera. El colombiano no fue elegible, por cumplir un juego de sanción, luego de la tarjeta roja en el duelo ante los Rayados de Monterrey (1-1).

Con semanas de doble jornada en puerta, el América marcha líder del Apertura 2026, con 24 puntos, de los cuales 13 se cosecharon en calidad de visita.