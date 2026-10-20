Brian Gutiérrez y Sepúlveda, bajas de Chivas ante Necaxa

Siguen las malas noticias para el Guadalajara. En esta jornada doble del Apertura 2026, el Rebaño recibe al Necaxa en el Estadio Akron, sin embargo, seguirá con bajas importantes, ahora se suman dos: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

Las Chivas publicaron la lista de convocados para el encuentro ante los Rayos y se informó que tanto Brian como Sepu están lesionados.

Sobre el mundialista con la Selección Mexicana, se informó que presentó molestias musculares y el cuerpo técnico optó por darle reposo, por lo que no estará esta noche.

Brian Gutiérrez en un partido con Chivas Mexsport

Mientras que Sepúlveda, también presentó molestias musculares y tras los exámenes se confirmó una lesión. Aunque el Guadalajara no especificó qué tipo de daño sufrió.

Gabriel Milito tendrá que moverle a su alineación inicial ante Necaxa, ya que Brian Gutiérrez venía siendo titular y ante su ausencia, veremos quién sale desde el arranque.

La buena noticia para Milito es que Miguel Gómez ya tiene el alta médica y entró en la convocatoria para esta jornada 13.

José Castillo, Luis Romo y Omar Govea se encuentran en la parte final de sus respectivos procesos de rehabilitación.

La convocatoria de Chivas para enfrentar a Necaxa