Brian Gutiérrez y Sepúlveda, bajas de Chivas ante Necaxa
Gabriel Milito sigue sufriendo con las lesiones en Chivas, ahora son Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda quienes se bajan de la convocatoria para enfrentar al Necaxa
Siguen las malas noticias para el Guadalajara. En esta jornada doble del Apertura 2026, el Rebaño recibe al Necaxa en el Estadio Akron, sin embargo, seguirá con bajas importantes, ahora se suman dos: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.
Las Chivas publicaron la lista de convocados para el encuentro ante los Rayos y se informó que tanto Brian como Sepu están lesionados.
Sobre el mundialista con la Selección Mexicana, se informó que presentó molestias musculares y el cuerpo técnico optó por darle reposo, por lo que no estará esta noche.
Mientras que Sepúlveda, también presentó molestias musculares y tras los exámenes se confirmó una lesión. Aunque el Guadalajara no especificó qué tipo de daño sufrió.
Gabriel Milito tendrá que moverle a su alineación inicial ante Necaxa, ya que Brian Gutiérrez venía siendo titular y ante su ausencia, veremos quién sale desde el arranque.
La buena noticia para Milito es que Miguel Gómez ya tiene el alta médica y entró en la convocatoria para esta jornada 13.
José Castillo, Luis Romo y Omar Govea se encuentran en la parte final de sus respectivos procesos de rehabilitación.
La convocatoria de Chivas para enfrentar a Necaxa
- Raúl Rangel
- Óscar Whalley
- Diego Campillo
- Luis Rey
- Bryan González
- Ángel Chávez
- Carlos Hernández
- Miguel Gómez
- Richard Ledezma
- Efraín Álvarez
- Kevin Castañeda
- Rubén González
- Hugo Camberos
- Ricardo Marín
- Jonathan Pérez
- Daniel Aguirre
- Santiago Sandoval
- Jordan Carrillo
- Roberto Alvarado
- Leonel Calderón
- Samir Inda
- Jesús Hernández