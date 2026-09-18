¡CDMX, capital Rojiblanca! Las Chivas reciben aliento de su afición previo al Clásico de México 

El Guadalajara mantiene al rojo vivo su popularidad en la Ciudad de México. Miles de fanáticos abarrotaron su concentración, para celebrar el banderazo previo al Clásico de México, contra las Águilas del América.

Rumbo al duelo más relevante de la Jornada 9 del Apertura 2026, las barras de animación del Guadalajara en la CDMX convocaron a un banderazo. La respuesta fue impresionante por la asistencia de alrededor 3 mil personas en las inmediaciones de un hotel al sur.

Pirotecnia y decenas de banderas le dieron la bienvenida a las Chivas a la CDMX. Christian Mendoza/ Excélsior

La afición rojiblanca se hizo presente desde las 17:00 horas. Grupos de amigos, parejas y familias completas, nadie se quería quedar atrás en el apoyo de un partido que puede catapultar a las Chivas al liderato del torneo.

Y conforme cayó la noche, la panorámica se trataba de un hervidero de emociones en rojo y blanco. Humo que se mezclaba entre las decenas de banderas, pero que también servía para perderse entre el consumo de alcohol. Algunos fanáticos arribaron "preparados", con botellas de licor y latones de cerveza, pese a que la conglomeración contó con el resguardo de decenas de policías.

Entre los cánticos y las súplicas de la afición para que los jugadores bajaran a las escalinatas exteriores del hotel, una serie de folletos fueron repartidos entre los asistentes. La leyenda "Antes de ser gallina, yo me muero" evocaba a la rivalidad que sostienen los equipos más populares y ganadores del país.

La multitud se volvía loca por el simple hecho de ver a los jugadores asomados desde el balcón. Algunos lograban identificar entre las siluetas de la noche a Roberto Alvarado y a los juveniles del equipo como Santiago Sandoval.

Persistió la afición y tuvo su recompensa. Después de las 21:30 horas, los jugadores del Guadalajara salieron a las escalinatas, para brincar y cantar al unísono de sus seguidores, al tiempo que la pirotecnia marcaba la pauta de la fiesta de un equipo de gran tradición y que goza en la CDMX de un importante músculo de fanáticos.

El escenario es relevante para las Chivas antes de perder elementos por la fecha FIFA (seis jugadores fueron llamados por el seleccionador Rafael Márquez). En el Apertura 2026, los tapatíos marchan sublíderes, con 17 puntos, mientras que las Águilas los persiguen con 16 unidades; cabe señalar que el América cayó en la última edición del Clásico de México, por 1-0, además el orgullo de los azulcremas viene herido tras perder el clásico con el Cruz Azul (4-3), el fin de semana pasado.