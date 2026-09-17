Un 'lomito callejero' de Ixtapaluca triunfa en función de lucha libre en medio de las fiestas patrias

En pleno marco de las celebraciones patrias, la Plaza Cortijo en Ixtapaluca, Estado de México, fue escenario de una función de lucha libre callejera. Durante el evento independiente, un invitado inesperado decidió robarse los reflectores.

Un perro mestizo de tamaño mediano, pelo corto y color café, que frecuentaba la zona comercial, apareció de manera espontánea. Lejos de asustarse por el bullicio y la multitud, el juguetón "lomito" se sumó de inmediato a la dinámica del espectáculo: comenzó a correr entre el público, persiguió alegremente a los luchadores rudos (Kiki Roberts, Dr. Karonte Jr. y Limbo) y, para sorpresa de todos, se subió al cuadrilátero.

¿Qué hicieron los luchadores con el perrito de Ixtapaluca?

Los gladiadores, demostrando profesionalismo y empatía, lo integraron de forma natural al show. En todo momento cuidaron su integridad, permitiendo que el canino recorriera el ring a su antojo mientras el público lo ovacionaba con entusiasmo. La interacción fue tan divertida que el perrito terminó alineándose con el bando técnico, celebrando la victoria en el centro del cuadrilátero junto a Ciclón Ramírez Jr., Radioactivo y el Hijo de Dos Caras.

El perrito quería subir al cuadrilatero. Captura de pantalla

El momento capturó la esencia única de la lucha libre mexicana al aire libre: la improvisación, el calor de la gente y la espontaneidad. Aunque no se reportó un proceso formal de adopción posterior, el "perrito de Plaza Cortijo" disfrutó de sus minutos de fama, recibió el cariño de la afición y se convirtió en la estrella viral indiscutible de las fiestas patrias antes de continuar con su vida habitual.

Este noble gesto de los luchadores demuestra otra vez la importancia de la adopación de animales de compañía y al mismo tiempo la urgencia por protegerlos, ya que México es el país de América Latina que más especímenes callejeros presenta rayando entre los 27 millones de perros y gatos sin hogar, una problemática que debería ser atendida.