Iva Jovic vs Peyton Stearns, la Final americana en el Guadalajara Open 2026

Después de una semana intensa, llena de grandes partidos y resultados sorpresivos, ya tenemos definida la Gran Final del Guadalajara Open 2026: Iva Jovic se medirá ante Peyton Stearns por el título en la Perla Tapatía.

Nadie habría adivinado que en tierra mexicana se disputará el trofeo de este torneo entre dos tenistas norteamericanas, el cual promete un partido increíble.

Jovic va a defender su título. La joven prodigio de 18 años superó con creces a la española Cristina Bucsa en dos sets de 6-4 y 6-1.

Iva Jovic llega a la Final del GDL Open 2026 Guadalajara Open

Iva, atinada con su servicio, aprovechó el 50% de las oportunidades que se le presentaron para romper el saque de su rival y concretó cuatro, mientras que Bucsa apenas logró 1 de 12 posibilidades.

Bucsa tuvo seis oportunidades de break en el segundo set y no pudo concretar ninguna, mientras que Jovic tuvo tres y concretó dos, la primera para adelantarse 3-1 y la segunda para el 5-1 que la dejaba a solo un paso de su segunda final seguida en Guadalajara.

Iva Jovic está nuevamente en la Final del Guadalajara Open y buscará el segundo título aquí y también de su carrera.

Peyton da la sorpresa y elimina a Liudmila

En la segunda Semifinal, increíblemente Peyton logró sacar un partido muy fácil ante Liudmila Samsonova, quien venía de eliminar en Cuartos de Final a la primera sembrada Marta Kostyuk.

Stearns logró salir a flote de un partido que en el primer set estuvo demasiado reñido. La número 60 pegaba y Liudmila respondía de igual manera. Se tuvo que ir a tie-break, el cual estuvo también muy parejo, aunque Peyton logró llevárselo.

Ya para la segunda manga, todo se inclinó ante Peyton, pesé a que Samsonova no dejaba de pelear, pero la frustración le jugó en contra y terminó perdiendo el partido.

En todo el historial, Iva Jovic y Peyton Stearns no registran ningún enfrentamiento previo en el circuito WTA. Será, por tanto, la primera vez que ambas estadounidenses se midan cara a cara, en un duelo inédito que llega en el momento más importante: la Final del Guadalajara Open 2026.