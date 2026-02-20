Álvaro Fidalgo y su posible llamado a la Selección Mexicana: ‘si viene…, si no...’

Álvaro Fidalgo reveló su sentir de una posible convocatoria de Javier ‘El Vasco’ Aguirre para que se integre a la selección de México, del cual el futbolista del Betis expresó que si viene está bien, pero sino, no pasa nada.

“Soy una persona que respeta todo siempre y lo único que me gusta hacer es competir, jugar, disfrutar del futbol y todo lo demás si viene, genial, y si no, no pasa absolutamente nada”, mencionó en una entrevista con Apuntes de Rabona.

Álvaro Fidalgo y su guiño a la Selección Mexicana Foto tomada de @RealBetis

Recientemente, Javier ‘El Vasco’ Aguirre expresó que cuando Álvaro Fidalgo fichó por el Real Betis puso en automático la mira en el futbolista para convocarlo.

“Automáticamente de estar en América o en el Seattle Sounders (caso de Obed Vargas) se van a la liga española, en automático debo poner los focos, Obed ya lo traje, pero a Álvaro no lo conozco, lo tengo que traer”, dijo ‘El Maguito’ en una plática con Jorge ‘Burro’ Van Rankin.

FIDALGO REVELÓ POR QUÉ TOMÓ LA DECISIÓN DE HACER EL ‘CAMBIO’

Álvaro Fidalgo reveló que la decisión de hacer el cambio de federación nacional ante FIFA, fue consensuada con su familia y descartó que le dijeran “oye vas a ir aquí, vas a ir ahí”.

“Tomé la decisión de hacer ese cambio, era una decisión importante para mí. Lo hablé con mi familia, con amigos, con la gente cercana. La verdad es que estoy muy contento. También es importante decir, leo muchas veces que la gente da muchas cosas por sentado respecto a este tema y al final hay grandísimos jugadores, hay un seleccionador. A mí nadie me dijo absolutamente nunca ‘oye vas a ir aquí, vas a ir ahí’”, indicó.

Álvaro Fidalgo recalcó que la decisión de ser convocado depende de otros factores, y lo que le compete es intentar hacer las cosas bien cada fin de semana.

Este jueves, Javier “El Vasco” Aguirre dio a conocer la convocatoria para el duelo contra la selección de Islandia del próximo 25 de febrero en La Corregidora, donde aparecen futbolistas de la Liga MX.