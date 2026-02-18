A Álvaro Fidalgo lo tengo que traer a la Selección Mexicana: Javier Aguirre

Javier Aguirre tiene a Álvaro Fidalgo como un pendiente que no se quita de la cabeza. El seleccionador mexicano reconoce que en su baraja de once ideal para la Copa del Mundo 2026 tiene definido a la mayoría, sólo un par de dudas le quedan, razón por la que quiere probar al español naturalizado mexicano y oficialmente elegible ante la FIFA.

“Me faltarán dos (jugadores), lo tengo en la mete. Los nueve están y no cambio al menos que haya una tragedia, luego hay cosas buenas que salga un cabrón que esté jugando bien o que se vaya como Obed Vargas (al Atlético de Madrid), porque automáticamente de estar en América (caso Fidalgo) o en el Seattle Sounders (Obed Vargas) se van a la liga española, en automático debo poner los focos, Obed ya lo traje, pero a Álvaro no lo conozco, lo tengo que traer”, reconoció Javier Aguirre, en una entrevista para “N Estado Burresco”, en el canal de youtube del comunicador Jorge “el Burro” Van Rankin.

En el dilema de los jugadores naturalizados, Javier Aguirre abordó la polémica que generó el llamado del Guille Franco.

“Lo vi en Villarreal, fue espectacular, resultaba que era mexicano, me llevo también a Javier Hernández Chicharito, a Carlos Vela... No entendía la crítica si jugaba en Monterrey, la rompió, entonces ahora tenemos a Germán Berterame, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones. En el radar están Obed Vargas que nació en Alaska; Chivas tiene a no nacidos en México que son mexicanos”.

Javier Aguirre, DT de México, habló de su actual proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, en el que destacó la presencia de naturalizados. Youtube

En la charla, el estratega mexicano reflexionó sobre los diversos momentos que ha vivido con la Selección Mexicana (tres ciclos en la dirección técnica). Por ejemplo, el deseo por vestir de nueva cuenta la camiseta de México.

“En un equipo no siempre puedes tener al jugador que quieres, pero en la Selección los eliges, es más divertido porque los ves cada mes. Me tocó la etapa en que el jugador mexicano era una monserga en la selección. Hoy, tienen mayores razones para venir, porque estamos Rafa Márquez y yo, el Mundial es en casa, todos quieren estar: Alexis Vega se operó para estar en el Mundial, Santi Gimenez lo mismo, Jesús Angulo no se ha querido operar para aguantar y estar”, resaltó.

En este sentido, Javier Aguirre descartó que en algún momento le trataran de imponer jugadores tanto a nivel de clubes como en selecciones nacionales.

"No, en la vida. Perdiendo una vez ante el Kashima al medio tiempo, un fulano me manda a decir por otro que meta al 'Abuelo' Cruz, le respondí: 'Dile que chingue a su madre y tú también.

"En Pachuca, con Jesús Martínez me dice te tiene a ciertos jugadores. Soy institucional, pero no en Selección, ya saben cómo soy".

Javier Aguirre, fiel a la autocrítica

El seleccionador mexicano Javier Aguirre también aceptó sus errores en el banquillo. Los que más lo persiguen, sus cambios durante la eliminatoria con Estados Unidos, en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002.

"La cago moviendo el esquema, hasta Bruce Arena me pidió perdón por defender demasiado. Me pongo nervioso, digo unque metería a un atacante más por ir perdiendo.

"Pensaba en meter al Matador Hernández , cambio la línea de 4 a línea de 5: Rafa Márquez, Salvador Carmona y Néstor Vidrio; Cabrito Arellano volaba por derecha y Ramón Morales por izquierda. Tres volantes con Gerardo Torrado - ya fuera Beto Aspe, Braulio Luna, Gabi Caballero o el Chivo-, adelante a Jared Borgetti que estaba en su mejor momento. Saco a Ramón y hago un desmadre, ¡qué mal jugamos! Rafa en la media le mete un chingadazo a alguien, regresamos y perdemos 2-0, es la peor derrota, no he tenido mayor pendejada mía que ésta. Me vapulearon en Nuevo León, en Pachuca, pero son méritos del otro, pero ésta fue cagada mía. Veníamos así perfectos, me salió lo novato, lo pendejo, lo reconocí desde el primer día".