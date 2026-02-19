Selección Mexicana: Aguirre sorprendió con el ‘Memote’ y repite base de Chivas 

Con varias lesiones en el panorama y la lista casi definitiva en puerta, el “Vasco” movió piezas en busca de respuestas de última hora. La Selección Mexicana entró en su fase más delicada de preparación rumbo a la Copa del Mundo. El técnico Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria para enfrentar a Islandia el próximo 25 de febrero, un compromiso que, aunque no corresponde a Fecha FIFA y por ello integra únicamente futbolistas de la Liga MX, representa un examen clave en la carrera mundialista.

Este partido funciona como antesala directa de los duelos frente a Bélgica y Portugal, encuentros para los que se dará a conocer una convocatoria que será lo más cercano a la lista final que se entregará a FIFA para el Mundial. Es decir, lo que venga después de Islandia ya marcará prácticamente la radiografía definitiva del Tricolor.

La columna vertebral de la convocatoria vuelve a pintarse de rojiblanco. Chivas aporta siete futbolistas a la lista: Rangel, Ledezma, Campillo, Gutiérrez, Álvarez, Alvarado y González, consolidándose como el club con mayor presencia en el llamado y ratificando la confianza del cuerpo técnico en la base tapatía.

En ese contexto, varios nombres en esta convocatoria buscan colarse en el listado final, aprovechando que existen futbolistas que hoy están contra el reloj por lesión. Casos como los de Edson Álvarez, Alexis Vega, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Gilberto Mora, entre otros, mantienen abierta la competencia mientras afinan detalles físicos para poder ser considerados.

La Selección Mexicana con elementos de Liga MX. Mexsport

Las sorpresas de la lista

Entre los nombres que más llaman la atención aparece Guillermo Martínez, de Pumas. No atraviesa su mejor momento futbolístico, justamente por eso su inclusión sorprende. Más que un premio al presente inmediato, parece un voto de confianza del cuerpo técnico o una oportunidad para que el delantero demuestre que puede responder en un escenario de mayor exigencia.

También destaca Jesús Garza, de Tigres, quien recibe una oportunidad valiosa en un momento donde cada convocatoria pesa el doble.

Convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia

Porteros

Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas

Richard Ledezma (Chivas)

Jesús Garza (Tigres)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Diego Campillo (Chivas)

Medios

Erik Lira (Cruz Azul)

Erick Sánchez (América)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Marcel Ruiz (Toluca)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Alexis Gutiérrez (América)

Delanteros

Efraín Álvarez (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

El mensaje es claro: el margen de error se terminó. Islandia es el último filtro amplio; Bélgica y Portugal marcarán el corte casi definitivo. Y después, solo quedará la lista final para el Mundial.