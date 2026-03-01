Álvaro Fidalgo marca su primer gol con el Betis en el derbi sevillano ante el Sevilla

El vacío que Álvaro Fidalgo dejó en el mediocampo del América parece ensancharse con cada kilómetro de distancia. Mientras las Águilas sufrían una aparatosa derrota por 4-1 la noche del sábado, el centrocampista español grababa su nombre en la historia del fútbol andaluz al anotar su primer gol con el Real Betis en el gran Derbi frente al Sevilla.

El mediocampista, recientemente naturalizado mexicano antes de su regreso a Europa, definió de manera frontal ante el guardameta rival tras un contragolpe fulminante. La jugada, lanzada por el extremo Ez Abde, encontró a Fidalgo en una llegada de segunda línea que puso el 2-0 provisional a favor de los verdiblancos al minuto 37 de la primera mitad.

El encuentro, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, tuvo como sede atípica el Estadio de La Cartuja debido a las remodelaciones en el Benito Villamarín. Fue en este recinto donde el exjugador azulcrema logró su primera anotación en apenas su quinto partido oficial con la elástica bética.

Para Manuel Pellegrini, técnico del Betis, el impacto de Fidalgo trasciende el marcador.

Fidalgo nos da un doble trabajo, en recuperación y en llegada al área rival", afirmó el estratega chileno antes del encuntro

La estampa de Fidalgo celebrando en Sevilla llena de alegría al técnico de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre, que lo podrá convocar para el próximo encuentro frente a Portugal enla reapertura del Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.