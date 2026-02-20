Álvaro Fidalgo sale a escena con el Betis: ¿dónde verlo contra el Rayo Vallecano?

La Jornada 25 de La Liga enfrenta al Real Betis y al Rayo Vallecano en un duelo crucial. Mientras los verdiblancos buscan consolidar su posición en la zona alta, el Rayo Vallecano apura sus opciones por alejarse del descenso. Sin embargo, la atención de la prensa española en este encuentro se centra en el mediocampista Álvaro Fidalgo, cuya rápida adaptación y destacado rendimiento en el esquema de Manuel Pellegrini ha generado un intenso debate.

El exjugador del América se ha afianzado como titular y pieza "relevante" en el once inicial del Betis, sumando minutos constantes y completando "grandes actuaciones" que han sido señaladas positivamente por la prensa española. De hecho, medios como Marca y As elogiaron su debut y vaticinaron el potencial de una "alianza imparable" con Isco en el centro del campo.

No obstante, esta consolidación ha venido acompañada de una advertencia por parte de los medios en España. La principal preocupación, según el diario Marca, no es la calidad del Maguito, sino su futuro inmediato ante la inminente recuperación de pesos pesados del equipo. La duda que asalta a la prensa es si Pellegrini "seguirá apostando por su último fichaje o por el contrario le tocará ir al banquillo" cuando regresen jugadores fundamentales como Isco y Giovani Lo Celso.

El partido contra el Rayo Vallecano representa una nueva prueba de alta exigencia para Álvaro Fidalgo. A pesar de los elogios por su adaptación, cada actuación del mediocampista es analizada con lupa, pues determinará si logra mantener su estatus de indiscutible o si la recuperación de los lesionados obligará al técnico chileno a reajustar el centro del campo. El debate está servido en la prensa española: ¿es Fidalgo un titular inamovible o la gran pieza de recambio a la espera de la vuelta de las estrellas? La respuesta comenzará a escribirse en el césped este fin de semana.

¿A qué hora jugarán Fidalgo y el Betis?

Fecha: sábado 21 de febrero a las

Hora: 9:15 horas (tiempo del Centro de México)

Estadio: Benito Villamarín

Jornada 25 de La Liga

Canal: Sky Sports