Álvaro Fidalgo ya conoce rival y sede para su debut europeo con el Betis

Álvaro Fidalgo ya conoce a su rival y la sede para su posible debut en competencias europeas. El mediocampista español, quien ya es elegible para jugar por México, podría estrenarse en torneos continentales en los octavos de final de la UEFA Europa League, instancia en la que el Real Betis enfrentará al Panathinaikos.

El conjunto verdiblanco abrirá la serie el jueves 12 de marzo en el Olímpico de Atenas y la cerrará el 19 de marzo en el Estadio de La Cartuja, en un cruce que marca el arranque de su ruta hacia la final de Estambul. Para Fidalgo, el escenario representa una vitrina internacional de alto nivel, en un torneo que históricamente proyecta carreras y consolida protagonismos.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini vuelve a instalarse en una fase decisiva continental después de haber alcanzado una final la temporada pasada en la Conference League. Ahora, el objetivo es dar un paso más en el segundo torneo más importante de Europa y sostener la regularidad que le ha permitido competir en distintos frentes.

El sorteo dejó definido el posible trayecto. El ganador entre Betis y Panathinaikos se medirá en cuartos de final al vencedor del cruce entre Ferencváros de Hungría y Braga de Portugal. En ese escenario hipotético, los andaluces disputarían nuevamente la vuelta como locales, una ventaja estratégica en eliminatorias cerradas.

Más adelante, el panorama abre la puerta a un posible duelo español en semifinales. Si se alinean los resultados, el rival saldría del sector donde compiten Genk de Bélgica y Friburgo de Alemania, así como Celta de Vigo y Olympique de Lyon, lo que podría derivar en una semifinal entre clubes de LaLiga.

Desde el club, la postura es mesurada. Álvaro Ladrón de Guevara, secretario técnico, destacó la experiencia internacional del Panathinaikos, su orden táctico y el poder físico de su nuevo delantero, subrayando que la eliminatoria dependerá más del rendimiento propio que del nombre del rival.

Desde la llegada de Fidalgo al Betis, el equipo marcha invicto en Liga con 2 triunfos y 1 empate, aunque su debut se produjo en la Copa del Rey, donde fueron superados 5-0 por el Atlético de Madrid.

Para el hoy jugador elegible por México, el reto es doble: aportar equilibrio en la mitad del campo y aprovechar el escaparate europeo. El calendario ya está marcado. Atenas será la primera parada en un trayecto que puede redefinir su temporada y el alcance continental del Betis.