Alineación de México para debutar en el Mundial 2026; dos dudas

Las actuaciones de futbolistas como Julián Quiñones, Obed Vargas y Diego Lainez no serían suficiente para Javier Aguirre, quien tendría únicamente dos dudas para la alineación titular de México en su debut en el Mundial 2026, donde se medirán ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Durante las últimas horas se hizo viral la afirmación de Javier Aguirre, quien aseguraba que tenía 9 jugadores firmados para iniciar el próximo jueves 11 de junio ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Azteca.

Ante ello, y a pesar de las decenas de goles que ha anotado Julián Quiñones con Al Qadasiyah en Arabia Saudita, no le sería suficiente para estar en el cuadro titular. Ni a Obed Vargas, quien el propio técnico nacional aseguró que estaba completamente borrado para el Mundial 2026 hasta antes de ser jugador del Atlético de Madrid.

Hablando sobre el buen nivel mostrado por Diego Lainez en la Liga MX, David Medrano fue quien se encargó de revelar el XI que Javier Aguirre tiene en mente para el debut mundialista frente a Sudáfrica.

La alineación de México para enfrentar a Sudáfrica en el Mundial 2026

Sin revelar el nombre del portero que defenderá el arco azteca durante la Copa del Mundo, David Medrano dio el nombre de los diez futbolistas de campo que estarían portando la playera verde para medirse a Sudáfrica.

Portero: sin definirse entre Raúl Tala Rangel o Luis Ángel Malagón.

Defensas: Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo.

Medios: Edson Álvarez*, Marcel Ruiz y Gilberto Mora*.

Delanteros: Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

El siguiente partido en Fecha FIFA del Tri será hasta el mes de marzo, cuando se midan a Portugal. Mexsport

Las dos dudas de Javier Aguirre

Edson Álvarez y Gilberto Mora serían los únicos futbolistas que mantienen en vilo la definición de Javier Aguirre, ya que se mantienen lesionados y esto podría alejarlos del ritmo necesario para contar con minutos de inicio en el debut de México en la Copa del Mundo que recibirá por tercera ocasión en la historia.

Erik Lira sería el encargado de suplir la ausencia de Edson Álvarez en la mitad de la cancha.

Álvaro Fidalgo, quien aún no ha recibido convocatoria alguna con el Tri, sería el elegido para ocupar el sitio de Gilberto Mora en caso de que el joven de 17 años no logre superar con éxito la pubalgia que arrastra desde finales del 2025.

Edson Álvarez y Gilberto Mora son dos de los lesionados con los que sufre el Tri a 4 meses del Mundial 2026. Mexsport

