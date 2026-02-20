Julián Quiñones firma hat trick con Al-Qadsiah y pide el Mundial 2026 a goles

Julián Quiñones no está tocando la puerta del Mundial 2026… la está derribando a goles. El delantero mexicano firmó un hat trick, encabezó el triunfo 4-2 del Al-Qadsiah sobre el Al-Okhdood en la Jornada 22 y convirtió su candidatura con la Selección Mexicana en un argumento imposible de ignorar.

No fue una actuación más en Arabia Saudita. Fue una declaración. Tres goles, 21 en el torneo y una competencia directa en la tabla de goleadores que hoy lo coloca en el centro de la conversación mundialista. En un año donde México será anfitrión, cada anotación pesa distinto.

Al minuto 33 llegó el primero. Rebote en el travesaño, reacción inmediata y cabezazo sin dejarla caer para abrir el marcador 1-0. Instinto puro. Confianza total. El delantero atacó el espacio como quien sabe que cada balón puede acercarlo a su objetivo.

Antes del descanso Al-Okhdood empató 1-1, pero Quiñones no bajó el ritmo. En el segundo tiempo su equipo recuperó la ventaja y al 73 volvió a aparecer. Balón filtrado, control dentro del área y definición fría para el 3-1. Gol de delantero que atraviesa su mejor momento.

El partido se apretó 3-2 y el nervio apareció, pero al 86 volvió a asumir el protagonismo. Remató, el arquero rechazó y en el contrarremate no perdonó. Hat trick. Firma personal. 4-2 definitivo.

Con esas tres anotaciones llegó a 21 goles en 22 jornadas, superó ya por tres a Cristiano Ronaldo, con quien estaba empatado en 18 antes del encuentro, y confirmó que su temporada no es una racha, es regularidad.

Incluso por unas horas fue líder de goleo. Sus 21 tantos lo colocaban en la cima, pero el británico Ivan Toney, del Al-Ahli, también marcó tres el jueves y llegó a 22. La diferencia es mínima. La pelea está abierta.

El Al-Qadsiah presume ahora 15 triunfos, cinco empates y dos derrotas, suma 50 puntos y marcha cuarto lugar, a tres del líder Al-Hilal y a dos del Al-Nassr de Cristiano, que juega este sábado ante Al-Hazm.

Pero más allá de la tabla, el mensaje es claro. Quiñones vive su temporada más determinante en Arabia Saudita, compite por el título de goleo y decide partidos semana tras semana.

No lo está pidiendo en conferencias. No lo está insinuando en redes. Lo está exigiendo a goles