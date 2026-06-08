¿Alexia Putellas llegará a la Liga MX Femenil? México tienta a la Balón de Oro

Tras años de éxitos y una era dorada en el Camp Nou, Alexia Putellas ha decidido cerrar su etapa en el FC Barcelona.

La capitana y abandonó el club blaugrana tras 14 temporadas en las que se consolidó como una de las mejores jugadoras del mundo.

Alexia Putellas estuvo rodeada de los títulos que consiguió en el Barcelona Reuters

Desde entonces, grandes clubes de Europa, Estados Unidos y México han pujado fuerte por incorporar a la mediocampista de 32 años, atraídos por su calidad técnica, liderazgo y capacidad para elevar cualquier proyecto.

Clubes mexicanos quieren fichar a Alexia Putellas

Según información de Mundo Deportivo, el futuro de Alexia Putellas sigue completamente abierto y la Liga MX Femenil emerge como una opción real y atractiva entre sus prioridades.

El medio catalán desmiente acuerdos cerrados y subraya que la jugadora evalúa con calma distintas propuestas, incluyendo las provenientes de México.

La Liga MX Femenil ha crecido exponencialmente en los últimos años, con mayor inversión, mejor infraestructura y una visibilidad que seduce a estrellas internacionales.

Alexia, que ya ha expresado interés en nuevos desafíos lejos de Europa, vería en México la posibilidad de aportar su experiencia en un mercado en expansión y de disfrutar de un entorno competitivo pero con menos presión física que en las ligas top europeas.

Aunque nada está confirmado, la combinación de proyecto deportivo, condiciones económicas y la pasión de la afición mexicana posicionan a la Liga MX como un destino viable y emocionante para la dos veces Balón de Oro en esta nueva etapa de su carrera.

Sus compañeras le rindieron un emotivo homenaje a Alexia Putellas Reuters

London tendría acuerdo con Alexia Putellas

Por su parte, The Guardian reportó que Alexia Putellas tiene un fuerte vínculo con el London City Lionesses, el ambicioso club de la Women’s Super League propiedad de la millonaria Michele Kang.

El medio británico destacó que las negociaciones están muy avanzadas y que el club inglés confía en cerrar el fichaje de la española como su gran estrella.

Para Alexia, representaría un reto en una liga de élite, con alto nivel competitivo y la posibilidad de seguir brillando en Europa.