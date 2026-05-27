Barcelona despide a su Reina; Alexia Putellas dice adiós entre lágrimas

El Barcelona le brindó una emotiva despedida a su reina: Alexia Putellas. La capitana del equipo dijo adiós entre lágrimas, emociones y homenajes en un acto que se celebró en la cancha del Spotify Camp Nou, en el que aseguró que se vació y fue una historia perfecta.

“Esto es muy difícil de explicar. El martes fue un día muy emotivo y siento un vacío enorme, me hacía daño el corazón. Pero hoy estoy llena de amor y estoy muy feliz”, dijo la doble Balón de Oro.

Sus compañeras le rindieron un emotivo homenaje a Alexia Putellas Reuters

El marco fue espectacular, no sólo por el estadio, sino por los 38 títulos que consiguió durante sus 14 temporadas en el equipo, además de sus dos Balones de Oro. Estuvo acompañada por compañeras, cuerpo técnico, familia y amigos, además de directivos y leyendas como Carles Puyol.

Este mismo miércoles, se despedirá de su afición al jugar su último partido en el Estadi Johan Cruyff, en el duelo contra la Real Sociedad de Liga F. Sus compañeras ya la mantearon al terminar el acto y tras posar junto a su todavía capitana.

Para Alexia Putellas no fue fácil tomar la decisión, sino que le llevo tiempo para tomarla y fue producto de una reflexión profunda tanto en lo deportivo como personal.

“No hay un momento en que sientes que es el momento perfecto para salir. Pero después de cómo ha ido la temporada había muchas cosas, no solo una, que te hacen tomar la decisión más importante de tu vida”, señaló.

“Sentía que todo lo que fuera continuar podía desdibujar el camino que hemos hecho y levantar la cuarta Champions del club ha sido perfecto. Así lo he sentido”, añadió la centrocampista.

La capitana del Barcelona femenino quiere seguir compitiendo y continuar su carrera lejos del Barcelona.

Alexia Putellas estuvo rodeada de los títulos que consiguió en el Barcelona Reuters

“Me encuentro bien y quiero seguir con mi carrera, pero lo mejor de mi carrera ya ha pasado y ha sido esto, el Barça. Donde vaya no tendré estas compañeras, este estadio, esta afición. Todo esto es insustituible”, dijo.

Durante el acto se proyectó primero el video publicado el martes en redes sociales con el que anunció su salida y después otro con mensajes de figuras que no pudieron asistir como las exazulgranas Melanie Serrano y Vicky Losada, la exinternacional Virginia Torrecilla, los cantantes de Estopa, leyendas como Hristo Stoichkov, Sergio Busquets o Andrés Iniesta, además de futbolistas actuales como Raphinha o Pedri.

COMPAÑERA DE ALEXIA PUTELLAS ROMPE EN LLANTO

Uno de los momentos significativos que dejó la despedida, fue cuando Vicky López, joven del vestidor, intervino en el acto y rompió a llorar durante sus palabras.

“Has sido desde el primer día más que una capitana. Un ejemplo dentro y fuera del campo. Siempre estás para nosotras, para animarnos y consolarnos”, destacó.

Por su parte, Alexia Putellas dejó un mensaje a la nueva generación del Barcelona, mirando a Vicky López y al resto de las jóvenes.

“Nuestra generación ha movido el mundo, pero la de ahora se lo comerá. Están más que preparadas para seguir el camino y hacer historia en este club”, afirmó.

La catalana también avanzó que seguirá vinculada al club a través de la Fundació FC Barcelona, con la puesta en marcha conjunta de una academia para más de 400 niños. “Me hace mucha ilusión, es un proyecto especial”, apuntó.

“Os quiero mucho y os echaré de menos. Me tendréis a vuestro lado para ayudaros. Ser del Barça se lleva en la sangre y seguirá pasando de generación en generación.

Siempre he jugado por mi familia y en recuerdo de mi padre. Pero me he vaciado y ellos también lo han pagado en parte. Y esta ha sido una historia perfecta”, concluyó.