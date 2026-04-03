¡Otro que dejaría al América! Israel Reyes está en el radar de la Roma  

No sólo a los seleccionados mexicanos Gilberto Mora y Erick Lira le salen novias europeas. Al defensa Israel Reyes también lo siguen desde el Viejo Continente.

El futbol italiano sería el futuro del defensa de las Águilas del América una vez pasada la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Reporta TUDN que el club interesado es la Roma.

Aunque no hay ofertas formales por el central, que también desempeña funciones de lateral y contención, al momento sería la opción más tentadora para el jugador de 25 años.

Desde el Club Puebla hace eco la posibilidad de que Israel Reyes emigre a Europa, incluso con más ofertas de otros equipos, porque el escenario les brindaría un porcentaje de la venta.

Además de su desempeño durante el tricampeonato del América en la Liga MX, Israel Reyes también ha sido observado por sus participaciones con la Selección Mexicana, por ello, el Mundial 2026 será el detonante perfecto para dar el salto a uno de los sueños del nacido en Autlán de Navarro, en Jalisco.

En el andar de Israel Reyes, destaca su formación con el Atlas en fuerzas básicas. En 2020 llegó al Puebla, para después ser fichado por el América en el 2023.

Al momento, de la actual plantilla americanista, Israel Reyes y Ralph Orquin (interesa en España) son los elementos mexicanos con más opciones de jugar en Europa a partir del siguiente semestre.

Otra salida inminente del América será el colombiano Cristian Borja. El lateral izquierdo termina contrato este verano.

La salida más reciente de Coapa fue la de Álvaro Fidalgo. El español naturalizado mexicano se marchó en febrero al Real Betis de España tras un destacado papel con el América y logros como el tricampeonato de Liga MX. La partida caló en el americanismo; sin embargo, "el Maguito" de cierta manera sigue cerca de la afición nacional al responder a su primer llamado con la Selección Mexicana. El mediocampista es del agrado del seleccionador Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.