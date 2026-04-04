Juanpi Sorín le tira flores a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Para el argentino Juan Pablo Sorín hablar del futbol mexicano es causa de emoción. Evoca grandes recuerdos por la rivalidad de sus selecciones, pero también buenas expectativas por el hecho de que México por tercer aves en su historia albergará una Copa del Mundo de la FIFA.

“Primero, es un gran privilegio que tiene la gente de diferentes generaciones de México, quizás no se dan cuenta, pero van a vivir su tercer Mundial, no es fácil tener uno en la historia y de repente otra vez son sede. Más allá de que es más acortado (comparte sede con Estados Unidos y Canadá), pero tienen ese placer. Ojalá que lo puedan disfrutar”, resaltó el argentino durante su visita a México, en la WatchParty de LaLiga celebrada en el PG de Polanco.

Empapado por el cariño de la afición mexicana, además de su constante seguimiento del futbol por su labor como analista en medios, Juanpi Sorín reconoció que la Selección Mexicana, bajo el mando de Javier Aguirre, le brinda grandes expectativas.

“Y luego el equipo está en construcción, pero es una construcción positiva, creo que el título que ha conseguido Javier Aguirre y este conjunto, en esta mezcla de los jugadores que tienen muchos años jugando en Europa y de los que están sobresaliendo en Liga MX están dando otra consistencia.

“Los primeros minutos, por ejemplo, con Bélgica mostraron eso, también el hacerle frente a un Portugal que para mí es uno de los candidatos en segunda línea, pero es uno de los candidatos a ganar el Mundial. También lo demuestra. Va creciendo”.

Quien fuera jugador de equipos de alta jerarquía como Lazio, Barcelona y Cruzeiro, también detectó el talento y destape de Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos de Tijuana que debutó con el Tri mayor el año pasado, a los 16 años.

“Yo sé que hay mucha crítica (a la Selección) y hay muchas cosas, pero hay señales y también depende mucho de los jugadores claves. Si llega Mora, como va a llegar Fidalgo. Los jugadores que también sobresalen en el futbol local van a dar esa cara y más con la afición de su lado… Ojalá que esta vez sí se les dé de pasar una vez más. De pasar por primera vez esa ronda maldita”.

Aplaude veteranía de Messi y Cristiano Ronaldo

Juan Pablo Sorín hizo un espacio para reconocer la carrera de futbolistas que buscan alargar su historia de éxito con un Mundial más, como la del argentino Lionel Messi y la del portugués Cristiano Ronaldo.

“Los jugadores como Leo, como Cristiano, bueno, mismo son ejemplos para, sin querer ser ejemplos, son ejemplos de cómo hay que cuidarse y cómo hay que priorizar el deporte y la prevención, al terminar un partido ya pensar en el próximo. Parecen cosas como muy clínicas o científicas, más que nada es la pasión. Son tipos que aman jugar, aman ser decisivos y trabajan todos los días.

“En el caso de Leo, en el Inter de Miami, otra vez llegando a finales, otra vez siendo campeón, otra vez queriendo estar en el top de esa liga (Major League Soccer) y revolucionando una liga. Y lo mismo Cristiano del otro lado (Al-Nassr de Arabia Saudita), en otro continente. Entonces creo que somos privilegiados de haberlos disfrutado, de haber visto esa competencia un poquito entre ellos. Y en relación a Leo, lógicamente agradecido por todo lo que nos dio y muy orgulloso de haber compartido con él ese primer Mundial que fue en el 2006, cuando recién empezaba y ya se veía que era extraterrestre”.

Juan Pablo Sorín convivió cion fans mexicanos, en Polanco. Christian Mendoza/ Excélsior

¿Jugar con Rafa Márquez y Messi en el Barsa?

Llegó al Barcelona después de la salida de Rafael Márquez y le tocó irse antes del debut de Lionel Messi. Las ganas de jugar junto a ellos quedaron ahí en el anhelo. Son un par de astillas que una vez se clavaron en Juanpi Sorín, sin embargo, con el paso del tiempo se las pudo quitar.

“Sí (jugar con ellos), pero el futbol está hecho de este tipo de decisiones que muchas veces no tienen que ver con lo que uno quiere”, refiere a su corta estadía blaugrana (mitad de la campaña 2002-2003). “Soy un agradecido y un privilegiado de haber jugado en el Barcelona, de haber tenido la experiencia de jugar en el Camp Nou, de haber tenido el cariño de la gente. Y ahora, con los Barça Legends nos estamos sacando el gusto, cada vez que nos encontramos con viejos amigos y con nuevos compañeros también de otras épocas, es un placer hacerlo".

Eso sí, sus dos etapas en España las atesora en medio de su gran trayectoria tanto en Argentina, Brasil y en Italia.

"Pero haber jugado en LaLiga, de haber disfrutado del fútbol español, después de haber visto a Diego Armando Maradona, de haber escuchado a los equipos de Johan Cruyff, el Dream Team hablando de Barcelona, pero también otros grandes equipos que han marcado la historia de LaLiga, siempre me dio mucho placer, por eso también después volví al poco tiempo para vestir la camiseta del Villarreal”.