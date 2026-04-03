América baja de último minuto a Henry Martín de la convocatoria contra Santos

Henry Martín causó baja de último minuto con el América. El delantero mexicano no viajó con el equipo a Torreón, Coahuila, para encarar la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX ante Santos Laguna.

El atacante estaba considerado para la larga excursión americanista fuera de la capital. Aunque luce recuperado de una lesión muscular, la cual, lo ha mantenido sin actividad todo el mes de marzo, no dio las mejores sensaciones en el cierre de filas en Coapa.

“Henry tiene su problema con varias semanas atrás tratando de regresar e incorporándose en el equipo, también quiere aportar su granito de arena”, señaló el defensa americanista Aarón Mejía tras la práctica en Coapa.

En el presente torneo de Liga MX, Henry Martín registra solamente cuatro partidos (tres de titular), 244 minutos sin goles.

Sin embargo, la aparición de la Bomba Henry Martín no está garantizada este sábado en el TSM y luce complicado que alcance al equipo en Estados Unidos, para el duelo contra Nashville por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El capitán y goleador histórico de las Águilas del América ahora perfila su reaparición en el clásico ante Cruz Azul, Jornada 14 especial por el regreso del americanismo al Estadio Banorte.

Isaías Violante sigue entre algodones

Isaías Violante sí acompaña al equipo a Torreón, Coahuila; sin embargo, su vuelta a la competencia se maneja con precaución, por lo que el mediocampista trabajará con las divisiones juveniles y así recuperar ritmo futbolístico tras lesionarse el bíceps femoral derecho.

En el Clausura 2026, Isaías Violante registra seis partidos (tres de titular), 306 minutos y un gol.

“Más que descansar (en la fecha FIFA), este tiempo era de prepararnos para lo que viene, encarar todos los juegos de la misma manera, tenemos un calendario muy apretado, hay que seguir trabajando”, añadió Aarón Mejía.

Otro elemento que está cerca de regresar a la alta competencia es Dagoberto Espinoza. Al lateral derecho -competencia directa con Kevin Álvarez y Mejía- le restan cerca de dos semanas para ser contemplado de nuevo por André Jardine. Cabe recordar que Dago sufrió una lesión de ligamentos en septiembre pasado, por lo que requirió cirugía; el joven americanista también fue parte del contingente azulcrema que tomó vuelo hacia Torreón.

“Con Dago he coincidido poco, porque lleva un entrenamiento diferente, apenas se integró”, dijo Aarón Mejía sobre su compañero.