Alan Cervantes viaja a Estados Unidos; América confirma plantilla ante el Cruz Azul 

El América consideró a Alan Cervantes en la gira por Estados Unidos, para los juegos amistosos de la Fecha FIFA contra el Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara, pese a sufrir molestias musculares que derivaron en su baja de la Selección Mexicana.

El contención no fue considerado la jornada pasada de Liga MX, en la visita del América al Necaxa (2-4). Pero el cuerpo técnico de Guillermo Almada quiere al grupo lo más completo posible, para avanzar en el entendimiento de su modelo de juego.

De igual manera, el América consideró en el viaje a otros jugadores que han arrastrado dolencias, como los casos de Raphael Veiga y Kevin Álvarez.

Por la fecha FIFA, el América no cuenta con jugadores de selección. Por México, Israel Reyes, Isaías Violante y Dagoberto Espinoza. Mientras que Colombia llamó al volante Óscar Perea.

En el caso de Brian Rodríguez el uruguayo no estará disponible. Gozará de un descanso tras dejar a la Selección de Uruguay.

A mantener ritmo con clásicos

Los amistosos que el América tiene pactado en Estados Unidos serán con el Cruz Azul, el 1 de octubre, en San Diego, California (Snapdragon Stadium).

En su último Clásico Joven, la victoria fue para La Máquina por 4-3 (Jornada 8 del Apertura 2026).

El Clásico Nacional lo llevarán las Águilas y las Chivas al Oakland Stadium, el 4 de octubre.

Después el América retomará la actividad de Liga MX y los festejos del aniversario 110 contra los Rayados de Monterrey, el 10 de octubre.