Brian Rodríguez es baja con Uruguay; regresa a México para reportar con América

La Fecha FIFA terminó antes de tiempo para Brian Rodríguez y el atacante charrúa causa baja con la Selección de Uruguay y volverá a reportar con el Club América en los próximos días.

‘Rayito’ no continuará con la gira que el combinado celeste está realizando por Asia durante este parón de selecciones, sin embargo, su repentino adiós no se debe a nada relacionado con lo deportivo, sino más bien con temas administrativos y migratorios.

De acuerdo a lo reportado por el periodista uruguayo Rodrigo Vázquez, Brian Rodríguez presentó un problema con su pasaporte. La fuente relata que el jugador del América ya no tenía hojas disponibles para los sellos migratorios de los próximos destinos de Uruguay.

La Asociación Uruguaya de Futbol hizo gestiones para intentar solucionar este problema de su seleccionado y logró que Japón y Corea del Sur dieran acceso al futbolista, sin embargo, el requerimiento de visado para India fue más estricto y no se concretó.

De esta forma Brian Rodríguez pone fin a convocatoria con Uruguay y se espera que reporte en Coapa durante los próximos días.

‘Rayito’ fue titular en los dos encuentros que tuvo oportunidad de disputar, contra Japón y Corea del Sur.

Lo que viene para Brian Rodríguez y el América

Brian Rodríguez, titular en amistoso entre Uruguay vs Japón X: @Uruguay

Las Águilas reanudan actividades en la Liga MX el próximo sábado 10 de octubre cuando visiten a Rayados de Monterrey en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. Se espera que ‘Rayito’ esté disponible para dicho encuentro.

Actualmente América se encuentra en la posición número dos de la tabla con 20 puntos, solo por debajo de Toluca quien es líder por diferencia de goles. Los dirigidos por Guillermo Almada tiene un partido pendiente por lo que tienen la oportunidad de arrebatar la cima.