Aficionados se lanzan contra Atlético de Madrid en defensa de Obed Vargas

Atlético de Madrid compartió una publicación sobre los minutos en cancha de Obed Vargas con la Selección Mexicana, sin embargo, lejos de reconocer al mediocampista del conjunto Tricolor, los aficionados tundieron al club español debido a la poca cantidad de minutos que suma con los ‘Colchoneros’ en este inicio de temporada.

Arrancando como titular y jugando 90 minutos contra Perú, Obed Vargas fue uno de las modificaciones de Rafa Márquez para el segundo compromiso del estratega al mando del combinado nacional.

Una vez finalizado el partido, Atlético de Madrid compartió en redes sociales –tal como lo hace con cada uno de sus seleccionados- la actividad del mediocampista, lo que desató la furia de los seguidores mexicanos.

Estos fueron algunos de los comentarios en redes sociales:

“Póngalo a jugar c*leros!!!!”.

“De la banca no lo sacan, y lo presumen?”.

“Hijos de p**a, no le dan minutos pero bien que lo suben”.

“Lo han puesto más veces en post que de titular, váyanse alv”.

“Dale minutos, pa que lo presumes si lo tienes en la p*nche banca en cada partido”.

“P*nche equipo de mi**da que son, nunca lo dejan jugar y es mejor que la cagada que tienen”.

“Díganle al pend**ete técnico que tienen que lo meta a jugar y no sea racista con los Mexicanos!! ese chavalo es mejor que uno que otro titular”.

Una vez que termine el concluya la Fecha FIFA, Obed Vargas regresará al Atlético de Madrid y se pondrá bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone para medirse al Alavés antes de volver a contar con actividad en Champions League, cuando reciban al Manchester United en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, por lo que el duelo del sábado 10 de octubre en LaLiga podría ser trascendental para el mediocampista mexicano.

BFG