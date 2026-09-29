América: Las joyas de las Águilas que se pulen con Guillermo Almada

El América ya cumplió y sin complicarse la existencia con la Regla de Menores en la Liga MX. Suma mil 412 minutos de sus juveniles en una gestión de Guillermo Almada que ha reiterado su prioridad por los talentos surgidos del Nido.

En el torneo Apertura 2026, el América negoció el préstamo de Patricio Salas al futbol de Portugal; sin embargo, Almada supo resolver la Regla de Menores con el resto de azulcremas que buscan ganarse un lugar en el primer equipo.

El lateral de 22 años Dagoberto Espinoza, con un regreso triunfal, luego de superar una lesión de rotura de ligamentos en la rodilla. Su proyección comenzó desde la era de André Jardine.

Tras la lesión, Dagoberto Espinoza recibió la confianza de Almada con 683 minutos. Incluso tuvo llamado emergente de la Selección Mexicana en la gira por Estados Unidos tras la baja de César Montes.

Dago es una de las joyas que ha trabajado su carrera desde la Sub-13; su debut en Primera División ocurrió en un Atlético de San Luis vs América, el sábado 6 de julio de 2024.

Miguel Vázquez 'Shocker'

Miguel Vázquez, al igual de Dago, está en vías de una consolidación americanista. En sus seis juegos del torneo, todos los ha disputado de titular.

También conocido como el 'Shocker', el central llegó al Nido de Coapa para la categoría Sub-18. Sus inicios fueron en la Sub -13 del Querétaro, con un breve préstamo a las juveniles del Atlético de San Luis.

Para el 'Shocker' no es una labor sencilla la competencia interna en la central con Ramón Juárez, Israel Reyes y en su momento Sebastián Cáceres; sin embargo, el arribo de los sudamericanos Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno suben el tono en la posición.

El defensor de 22 años, talento impulsado desde la era de André Jardine, suma 540 minutos en el torneo.

Diego Arriaga

Diego Arriaga es de los destapes americanistas del torneo. Suma 170 minutos y ya hizo gol con el primer equipo.

Recientemente el volante no ha tenido participación por una lesión muscular, pero es parte de la plantilla de juveniles que Guillermo Almada tienen consideración en el primer equipo.

Pero su rendimiento en la cancha no fue lo único que estuvo bajo los focos mediáticos supuestamente el padre de este futbolista está vinculado a una serie de asaltos de una banda que se dedica al al robo de mercancías. En redes sociales también se viralizó su festejo hacia sus familiares.

Alejandro 'Coco' Cárdenas

Alejandro Cárdenas, delantero de 20 años, también es de las joyas que han demostrado su valor durante el arranque del torneo. El atacante ha respondido en medio de la crisis que golpeó a la delantera americanista antes del despertar de Henry Martín y del arribo de Miguel Borja.

El Coco Cárdenas suma 125 minutos y también se estrenó como goleador el 2 de agosto contra Santos Laguna. Es originario de Mérida, Yucatán, y tuvo sus inicios en las básicas de los Venados, aunque fue captado por el América en la categoría Sub-17.

Al momento, Cárdenas vive un buen momento futbolístico, al ser convocado por la Selección Mexicana Sub-23 (Olímpica) en la fecha FIFA.

Franco Rossano

Franco Rossano, defensa de 21 años, es originario de Puebla y aterrizó en Coapa con la Sub-18.

Gran parte de su formación la hizo con el Puebla y con los Lobos BUAP.

Su debut en Primera División ocurrió en el 2024 con Jardine; sin embargo, su fogueo lo llevó a préstamo con el Necaxa por un par de torneos.

Rossano al momento suma cuatro minutos.

Derek Jiménez

Derek Jiménez es el americanista más reciente en debutar. El volante de 17 años ingresó de cambio por Alejandro Zendejas en la visita del América al Necaxa.

Jiménez disputó solamente ocho minutos de la victoria azulcrema sobre los Rayos (2-4). Esta joya ha tendido buen rendimiento con la Sub-21 de las Águilas, lo que ha llamado la atención de Almada.

Patricio Salas

Patricio Salas, delantero yucateco de 22 años cortó su estadía en el América al ser prestado al Famaliçao de Portugal.

Alcanzó a sumar 35 minutos en el torneo Apertura 2026 y logró presencia en la Leagues Cup.