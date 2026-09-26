Raphael Veiga se suma a las bajas del América ante Necaxa 

El América sumó a Raphael Veiga a su lista de bajas para la visita al Necaxa, juego correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026; el brasileño no logró estar óptimo en el cierre de filas antes de viajar a Aguascalientes.

Veiga presentó molestias físicas en los últimos días. El cuerpo técnico prefirió esperar hasta este sábado para evaluar su participación.

De esta manera, Veiga ni Alan Cervantes realizaron el viaje con el resto de sus compañeros. Ambos se suman a las ausencias por llamados a sus respectivas selecciones, por la Fecha FIFA: los mexicanos Israel Reyes e Isaías Violante, el uruguayo Brian Rodríguez y el colombiano Óscar Perea.

Las Águilas cerraron filas en Coapa antes de su viaje a Aguascalientes, sede del juego ante Necaxa. Club América

En lo que va del Apertura 2026, el mediocampista Raphael Veiga suma ocho partidos, siete de titular, y un gol, para un total de 533 minutos.

Por otro lado, el América espera el estreno de sus dos refuerzos faltantes de debutar, los centrales Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

Una vez que se cumpla la décima jornada, el América también verá la salida de Dagoberto Espinoza a la Selección Mexicana, llamado emergente por la lesión de César Montes. El lateral reportará en la sede de New Jersey, donde el seleccionador Rafa Márquez preparará el juego contra Perú.