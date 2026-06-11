Luchito, el aficionado viral, llegó a CDMX por esta razón

Luchito, el aficionado mexicano que se hizo viral, llegó al Estadio CDMX al lado de su padre, con la ilusión de ingresar al partido inaugural. Arribó orgulloso con la playera que le regaló la selección de Sudáfrica.

Hace unos días, Luchito se hizo viral porque acudió al hotel de concentración de Sudáfrica con la intención de conseguir que le firmaran su álbum mundialista. Lo que obtuvo fue más allá de los autógrafos, sino que cada jugador de la Selección de Sudáfrica hizo fila para autografiarle una playera que le regaló previamente el técnico Hugo Broos.

Cuando se le preguntó a quién apoyaría, la siguiente fue la respuesta: “A los dos. Soy de México, pero Sudáfrica me firmó mi álbum y mi playera”.

El aficionado mexicano portó una cartulina con la leyenda: “Luchito, los sueños se persiguen. Gracias Sudáfrica”, donde también aparecieron fotos de él con algunos jugadores de los “Bafana Bafana”.

Luchito dijo conocer a Lyle Brent Foster, delantero del Burnley. “Sí conocía a Foster”.

El aficionado mexicano acudió al Estadio CDMX cargado de otra ilusión, el poder ingresar al inmueble para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, aunque admitió que no tenía boleto.

“Espero poder entrar al estadio, estoy buscando boleto”, dijo.

El partido entre México y Sudáfrica iniciará a la 1 de la tarde de este jueves 11 de junio de 2026.