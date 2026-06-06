Impresionante recibimiento a Corea del Sur en Verde Valle

El mariachi no pudo faltar para recibir a la selección de Corea del Sur en su primer entrenamiento en Guadalajara previo al Mundial 2026, en las instalaciones de Verde Valle, donde también se le dio acceso a algunos aficionados.

Algunos espacios lucieron adornos folclóricos y puestos de comida, en el lugar que eligieron los coreanos para que fuera su sede de entrenamiento.

La sala de prensa de Corea del Sur en Verde Valle Mexsport

“Korea House”, es el lema que aparece en la sala de prensa que fue adecuada con los colores de la selección de Corea del Sur. El técnico Hong Myung-bo ofreció una conferencia exclusivamente en coreano.

El técnico Hong Myung-bo ofreció una conferencia de prensa en Verde Valle Mexsport

Incluso, Amaury Vergara, propietario de Chivas, también acudió a las instalaciones para recibir al combinado asiático.

“Me gustaría desearles la mejor de las suertes. Espero que México y Corea del Sur, avancen juntos a la siguiente fase. Siéntanse como en casa y disfruten de esta ciudad tanto como nosotros la amamos. Muchas gracias y sean bienvenidos”, dijo.

Los coreanos debutarán en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio ante Chequia en el Estadio Guadalajara, después del partido inaugural entre México y Sudáfrica en CDMX.

En su segundo compromiso, Corea del Sur enfrentará a la Selección Mexicana en Guadalajara el jueves 18 de junio y cerrará la Fase de Grupos contra Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

La selección asiática trató de adaptarse a la altura de Guadalajara con anticipación, luego de pasar un mes en Salt Lake City, Utah, un lugar similar al estado mexicano.

Corea del Sur tratará de romper su “maleficio” cuando disputa un Mundial fuera de casa, el de jugar cinco partidos por primera vez.

No sólo tiene de estrellas a Son Heung-min, sino también al centrocampista del PSG Lee Kang-in, Hwang In-beom del Feyenoord o Kim Min-jae del Bayern Múnich.