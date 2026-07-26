Juegos Centroamericanos 2026: así va el medallero tras la jornada del 26 de julio

La delegación mexicana mantiene el liderato del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 después de la jornada del 26 de julio. Gracias a las 24 medallas obtenidas durante el día, México llegó a un total de 43 preseas y amplió su ventaja sobre el resto de las delegaciones participantes.

Con ese registro, el representativo nacional suma más del doble de medallas que Colombia, país que ocupa el segundo lugar de la clasificación general tras las primeras jornadas con finales disputadas.

Daniela Souza logró oro en Juegos Centroamericanos. Jonathan Duenas/Mexsport

México supera las 40 medallas y domina el medallero

Después de dos jornadas con entrega de preseas, México acumula 43 medallas en Santo Domingo 2026.

Del total, 16 son de oro, 15 de plata y 12 de bronce, cifras que mantienen al país en la primera posición del medallero.

Hasta el momento, el taekwondo es la disciplina que más medallas ha aportado a la delegación mexicana con un total de nueve preseas: cinco de oro, tres de plata y una de bronce.

Además del desempeño colectivo, cuatro atletas mexicanos comparten el liderato del medallero individual gracias a las dos medallas de oro que cada uno ha conquistado en el inicio de la competencia.

Aylin Ibarra y Melissa Márquez lograron dos títulos en remo, al imponerse en las pruebas LW2X doble par de remos cortos peso ligero femenino y W2X doble par de remos rortos femenino.

William Arroyo también suma dos preseas doradas tras conquistar las pruebas de poomsae freestyle mixto y poomsae tradicional individual masculino en taekwondo.

Por su parte, Paulo Strehlke alcanzó dos oros en natación en aguas abiertas al imponerse en las pruebas de 10 kilómetros individual y 3K Sprint Knock-Out.

Remo dio el primer oro para México en Juegos Centroamericanos. Mexsport

Medallas de México por disciplina

Así se distribuyen las 43 medallas obtenidas por la delegación mexicana hasta el cierre de la jornada del 26 de julio:

Taekwondo: 5 oros | 3 platas | 1 bronce | 9 medallas

Aguas abiertas: 3 oros | 2 platas | 2 bronces | 7 medallas

Judo: 0 oros | 4 platas | 2 bronces | 6 medallas

Tiro con arco: 2 oros | 2 platas | 0 bronces | 4 medallas

Remo: 2 oros | 1 plata | 1 bronce | 4 medallas

Tiro deportivo: 2 oros | 0 platas | 2 bronces | 4 medallas

Patinaje artístico: 1 oro | 0 platas | 2 bronces | 3 medallas

Ciclismo de ruta: 0 oros | 2 platas | 1 bronce | 3 medallas

Polo acuático: 0 oros | 1 plata | 1 bronce | 2 medallas

Bádminton: 1 oro | 0 platas | 0 bronces | 1 medalla

México sumó dos medallas de plata tras perder ambas finales frente a El Salvador. Mexsport

Así marcha el medallero tras la jornada del 26 de julio

México encabeza la clasificación general con 43 medallas, seguido por Colombia y Cuba, que completa el podio provisional.

México: 16 oros | 15 platas | 12 bronces | 43 medallas

Colombia: 6 oros | 8 platas | 5 bronces | 19 medallas

Cuba: 6 oros | 2 platas | 6 bronces | 14 medallas

Venezuela: 4 oros | 5 platas | 8 bronces | 17 medallas

República Dominicana: 3 oros | 2 platas | 8 bronces | 13 medallas

Guatemala: 2 oros | 4 platas | 5 bronces | 11 medallas

Puerto Rico: 2 oros | 2 platas | 7 bronces | 11 medallas

El Salvador: 2 oros | 1 plata | 4 bronces | 7 medallas

Costa Rica: 1 oro | 2 platas | 1 bronce | 4 medallas

Panamá: 1 oro | 0 platas | 1 bronce | 2 medallas

La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continuará este lunes 29 de julio con competencias en baloncesto, ciclismo de pista, gimnasia, golf, judo, rugby, sóftbol, taekwondo, tiro con arco y voleibol, disciplinas en las que México buscará incrementar su ventaja en la cima del medallero.