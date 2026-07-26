Juegos Centroamericanos 2026: así va el medallero tras la jornada del 26 de julio
México se mantiene como líder del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras cerrar la jornada del 26 de julio con 43 preseas
La delegación mexicana mantiene el liderato del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 después de la jornada del 26 de julio. Gracias a las 24 medallas obtenidas durante el día, México llegó a un total de 43 preseas y amplió su ventaja sobre el resto de las delegaciones participantes.
Con ese registro, el representativo nacional suma más del doble de medallas que Colombia, país que ocupa el segundo lugar de la clasificación general tras las primeras jornadas con finales disputadas.
México supera las 40 medallas y domina el medallero
Después de dos jornadas con entrega de preseas, México acumula 43 medallas en Santo Domingo 2026.
Del total, 16 son de oro, 15 de plata y 12 de bronce, cifras que mantienen al país en la primera posición del medallero.
Hasta el momento, el taekwondo es la disciplina que más medallas ha aportado a la delegación mexicana con un total de nueve preseas: cinco de oro, tres de plata y una de bronce.
Además del desempeño colectivo, cuatro atletas mexicanos comparten el liderato del medallero individual gracias a las dos medallas de oro que cada uno ha conquistado en el inicio de la competencia.
Aylin Ibarra y Melissa Márquez lograron dos títulos en remo, al imponerse en las pruebas LW2X doble par de remos cortos peso ligero femenino y W2X doble par de remos rortos femenino.
William Arroyo también suma dos preseas doradas tras conquistar las pruebas de poomsae freestyle mixto y poomsae tradicional individual masculino en taekwondo.
Por su parte, Paulo Strehlke alcanzó dos oros en natación en aguas abiertas al imponerse en las pruebas de 10 kilómetros individual y 3K Sprint Knock-Out.
Medallas de México por disciplina
Así se distribuyen las 43 medallas obtenidas por la delegación mexicana hasta el cierre de la jornada del 26 de julio:
Taekwondo: 5 oros | 3 platas | 1 bronce | 9 medallas
Aguas abiertas: 3 oros | 2 platas | 2 bronces | 7 medallas
Judo: 0 oros | 4 platas | 2 bronces | 6 medallas
Tiro con arco: 2 oros | 2 platas | 0 bronces | 4 medallas
Remo: 2 oros | 1 plata | 1 bronce | 4 medallas
Tiro deportivo: 2 oros | 0 platas | 2 bronces | 4 medallas
Patinaje artístico: 1 oro | 0 platas | 2 bronces | 3 medallas
Ciclismo de ruta: 0 oros | 2 platas | 1 bronce | 3 medallas
Polo acuático: 0 oros | 1 plata | 1 bronce | 2 medallas
Bádminton: 1 oro | 0 platas | 0 bronces | 1 medalla
Así marcha el medallero tras la jornada del 26 de julio
México encabeza la clasificación general con 43 medallas, seguido por Colombia y Cuba, que completa el podio provisional.
México: 16 oros | 15 platas | 12 bronces | 43 medallas
Colombia: 6 oros | 8 platas | 5 bronces | 19 medallas
Cuba: 6 oros | 2 platas | 6 bronces | 14 medallas
Venezuela: 4 oros | 5 platas | 8 bronces | 17 medallas
República Dominicana: 3 oros | 2 platas | 8 bronces | 13 medallas
Guatemala: 2 oros | 4 platas | 5 bronces | 11 medallas
Puerto Rico: 2 oros | 2 platas | 7 bronces | 11 medallas
El Salvador: 2 oros | 1 plata | 4 bronces | 7 medallas
Costa Rica: 1 oro | 2 platas | 1 bronce | 4 medallas
Panamá: 1 oro | 0 platas | 1 bronce | 2 medallas
La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continuará este lunes 29 de julio con competencias en baloncesto, ciclismo de pista, gimnasia, golf, judo, rugby, sóftbol, taekwondo, tiro con arco y voleibol, disciplinas en las que México buscará incrementar su ventaja en la cima del medallero.