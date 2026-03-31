Aficionado que le arrebató el plumón a Fidalgo se disculpó

El aficionado que le arrebató el plumón a Álvaro Fidalgo se disculpó. El incidente ocurrió al finalizar el partido del Tricolor contra la Selección de Portugal. El ahora jugador del Betis se acercó a un grupo de aficionados para que les firmara balones y playeras, y se tomaran algunas fotos.

Fidalgo es uno de los futbolistas que la afición mexicana más esperaba ver con la playera de la Selección Mexicana. Gracias a su buen desempeño con el América, institución con la que alzó el tricampeonato, se ganó la posibilidad, ya con los trámites migratorios resueltos, de ser convocado al equipo nacional que dirige Javier Aguirre.

El jugador naturalizado cumplió en la cancha, no obstante el empate sin goles contra los lusos y los abucheos de parte del respetable. Se encontraba Fidalgo firmando autógrafos y un aficionado, de la nada, le arrebata el plumón ante la mirada atónita del grupo de seguidores del Tricolor que se encontraba a su alrededor y del propio Fidalgo, que no entendió la actitud del aficionado, que iba con un sombrero de charro tricolor (con una réplica de la Copa del Mundo encima), chaleco verde (hecho con pasto sintético) y lentes oscuros.

El sujeto solicitó las disculpas correspondientes a través de un video que circula en redes sociales: "Fidalgo, una disculpa. Yo sé que me equivoqué, todos tenemos errores en la vida, no somos perfectos. Y para aquellas personas que no me conocen, les deseo lo mejor. No me di cuenta, no manejo redes sociales ni nada. Pero es un error que cometí, ¿verdad?, como todo ser humano, pero le pido disculpas a Fidalgo. Y el problema no era con Fidalgo, sino con las personas alrededor mío. Es que no me dejaban acercar hacia él, o a los jugadores que pasaban por el túnel. Y entonces como yo siempre ando preparado, pues saqué mi plumón y fue como me firmó".